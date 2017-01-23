В Перми прошел январский «ТРЕК 400». Впечатления пилотов и много фото

Posted 23 января 2017, 08:50
Published 23 января 2017, 08:50
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
«ТРЕК 400» в Перми — гонка не разовая. Как мы помним, за зиму проводится несколько стадионных соревнований, и все они являются отборочными этапами открытого межрегионального чемпионата. Пермь, Чайковский, Екатеринбург и Свердловская область, Ижевск — такую географию представили участники гонки 22 января на стадионе «Юность».
Традиционно, соревнование проводилось в классах А1600 и Д2К. Зачастую заезды второго класса были не так интересны зрителям из-за их малых скоростей, но в этот скучно не было никому. Машины встали на реальные спортивные шипы, так скорости заездов ощутимо возросли, сделав борьбу четырех (а в некоторых случаях и пяти) автомобилей в заезде весьма интригующей.
В классе А1600 поразило большое количество пермских пилотов. Дисциплина набирает популярность, попробовать себя в «Трек400» хотят многие. Тем не менее, часть наград в этом классе по-прежнему уезжает в Свердловскую область.
— У меня был сильный адреналин в заезде, где были первые два обладателя лучшего времени (Максим Чернев и Александр Малинин). Хотел навязать им достойную борьбу, и, вроде бы, даже получилось. Уровень гонок поднимается год за годом. В этом году особенно заметно, что участники хорошо готовят и автомобили, и резину. Здорово, что участвует много пилотов из разных регионов. И все вместе — и участники, и судьи — прокачиваем опыт. Это здорово!
Обладателем первого места в А1600 на этом отборочном этапе стал Максим Чернев (№7, Екатеринбург). На второе место подиума «заехал» пермяк Михаил Дорощук (№8), а третье место досталось нашему собеседнику Александру Малинину (№10, Екатеринбург).
Фото: Сергей Гутман