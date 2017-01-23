В Перми прошел январский «ТРЕК 400». Впечатления пилотов и много фото

— У меня был сильный адреналин в заезде, где были первые два обладателя лучшего времени (Максим Чернев и Александр Малинин). Хотел навязать им достойную борьбу, и, вроде бы, даже получилось. Уровень гонок поднимается год за годом. В этом году особенно заметно, что участники хорошо готовят и автомобили, и резину. Здорово, что участвует много пилотов из разных регионов. И все вместе — и участники, и судьи — прокачиваем опыт. Это здорово!