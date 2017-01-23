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Posted 23 января 2017, 08:50

Published 23 января 2017, 08:50

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В Перми прошел январский «ТРЕК 400». Впечатления пилотов и много фото

23 января 2017, 08:50
Анастасия Вяткина
Стадионная гонка по льду становится доброй традицией для зимнего автоспортивного сезона, третий год подряд собирая спортсменов со всего Урала.

«ТРЕК 400» в Перми — гонка не разовая. Как мы помним, за зиму проводится несколько стадионных соревнований, и все они являются отборочными этапами открытого межрегионального чемпионата. Пермь, Чайковский, Екатеринбург и Свердловская область, Ижевск — такую географию представили участники гонки 22 января на стадионе «Юность».

Традиционно, соревнование проводилось в классах А1600 и Д2К. Зачастую заезды второго класса были не так интересны зрителям из-за их малых скоростей, но в этот скучно не было никому. Машины встали на реальные спортивные шипы, так скорости заездов ощутимо возросли, сделав борьбу четырех (а в некоторых случаях и пяти) автомобилей в заезде весьма интригующей.

В классе А1600 поразило большое количество пермских пилотов. Дисциплина набирает популярность, попробовать себя в «Трек400» хотят многие. Тем не менее, часть наград в этом классе по-прежнему уезжает в Свердловскую область.

Ильдар Кучукбаев, Пермь, участник А1600:

— У меня был сильный адреналин в заезде, где были первые два обладателя лучшего времени (Максим Чернев и Александр Малинин). Хотел навязать им достойную борьбу, и, вроде бы, даже получилось. Уровень гонок поднимается год за годом. В этом году особенно заметно, что участники хорошо готовят и автомобили, и резину. Здорово, что участвует много пилотов из разных регионов. И все вместе — и участники, и судьи — прокачиваем опыт. Это здорово!

Александр Малинин, Екатеринбург, участник А 1600: — В Перми я частый гость, но Трек400 для меня — новая дисциплина, еду первый год. В Перми сразу отмечу отличную организацию гонки: очень быстро проходит чистка трассы, вообще всё оперативно и на высоте. Конечно, всегда будут спорные моменты по части спорта, но они бывают на каждом этапе, на каждой гонке. Сегодня был момент, когда я сам переволновался, «загрубил» немного, вышел на некорректную борьбу. Понимаю, что не присиделся, делал грубые ошибки и накосячил по отношению к соперникам. Главным соперником для меня был Макс Чернев, мой хороший друг и очень опытный пилот, он едет на порядок быстрее. Классно, что все, кто собрался, едут быстро, со всеми очень здорово соревноваться. Все соперники хорошо подготовленные и интересные!

Обладателем первого места в А1600 на этом отборочном этапе стал Максим Чернев (№7, Екатеринбург). На второе место подиума «заехал» пермяк Михаил Дорощук (№8), а третье место досталось нашему собеседнику Александру Малинину (№10, Екатеринбург).

Фото: Сергей Гутман

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