Следователи: «труп Кирилла не найден, слух пустили в Оренбурге»

Posted 25 января 2017, 05:23
Published 25 января 2017, 05:23
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В социальных сетях в группе «Сплетни Краснокамск» появилась информация о том, что найдено тело пропавшего в Краснокамске мальчика. В его убийстве якобы сознался пойманный в Оренбурге Юрий Тиунов, который недавно похитил 12-летнюю девочку. Один из пользователей писал, что тело ребенка нашли в Краснокамске, в садах, но позже этот комментарий был удален.
Источник в Следственном комитете рассказал корреспонденту Properm.ru, что труп мальчика не найден. Ложную информацию о раскрытии дела сообщили в Оренбургской области.
Мальчик пропал 11 октября 2013 года по дороге из школы домой. В 11.30 он попрощался со своим одноклассником около перекрестка улиц Матросова и Красной в Краснокамске.
К поискам ребенка привлекались эксперты-криминалисты из Москвы. За достоверную информацию о местонахождении Кирилла, и о лицах имеющих причастность к совершению преступления, было назначено вознаграждение из резервного фонда Пермского края. Однако ни ребенок, ни его тело, до сих пор не найдено.