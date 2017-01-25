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Posted 25 января 2017, 05:23

Published 25 января 2017, 05:23

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Следователи: «труп Кирилла не найден, слух пустили в Оренбурге»

25 января 2017, 05:23
Мальчика ищут более трех лет. На его поиски были направлены все силы местных следователей, эксперты-криминалисты из Москвы и современное оборудование.

В социальных сетях в группе «Сплетни Краснокамск» появилась информация о том, что найдено тело пропавшего в Краснокамске мальчика. В его убийстве якобы сознался пойманный в Оренбурге Юрий Тиунов, который недавно похитил 12-летнюю девочку. Один из пользователей писал, что тело ребенка нашли в Краснокамске, в садах, но позже этот комментарий был удален.

Источник в Следственном комитете рассказал корреспонденту Properm.ru, что труп мальчика не найден. Ложную информацию о раскрытии дела сообщили в Оренбургской области.

Мальчик пропал 11 октября 2013 года по дороге из школы домой. В 11.30 он попрощался со своим одноклассником около перекрестка улиц Матросова и Красной в Краснокамске.

К поискам ребенка привлекались эксперты-криминалисты из Москвы. За достоверную информацию о местонахождении Кирилла, и о лицах имеющих причастность к совершению преступления, было назначено вознаграждение из резервного фонда Пермского края. Однако ни ребенок, ни его тело, до сих пор не найдено.

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UPD 26.01 10:00

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#Происшествия#Усольцев
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