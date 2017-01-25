Следователи: «труп Кирилла не найден, слух пустили в Оренбурге»

В социальных сетях в группе «Сплетни Краснокамск» появилась информация о том, что найдено тело пропавшего в Краснокамске мальчика. В его убийстве якобы сознался пойманный в Оренбурге Юрий Тиунов, который недавно похитил 12-летнюю девочку. Один из пользователей писал, что тело ребенка нашли в Краснокамске, в садах, но позже этот комментарий был удален.