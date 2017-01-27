«Часы судного дня» передвинуты на 30 секунд ближе к апокалипсису

Posted 27 января 2017, 03:54
Published 27 января 2017, 03:54
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
После заявления нового президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, стрелки часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. Об этом сообщается в официальном Twitter чикагского Бюллетеня ученых-атомщиков, который ведет проект.
Такое решение было принято после анализа рисков, в которые, помимо заявлений Трампа, вошли националистические настроения и климатические изменения.
«Вероятность глобальной катастрофы очень высока, поэтому меры, необходимые для снижения рисков, должны быть приняты в ближайшее время. Лидеры государств должны действовать немедленно, чтобы спасти человечество от падения в пропасть. Если они этого не сделают, граждане должны сами принять меры», — сообщает «КП», со ссылкой на пресс-релиз.
Ранее стрелки передвигались 22 января 2015 года на две минуты вперед.
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Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.