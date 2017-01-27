«Часы судного дня» передвинуты на 30 секунд ближе к апокалипсису

«Вероятность глобальной катастрофы очень высока, поэтому меры, необходимые для снижения рисков, должны быть приняты в ближайшее время. Лидеры государств должны действовать немедленно, чтобы спасти человечество от падения в пропасть. Если они этого не сделают, граждане должны сами принять меры», — сообщает «КП», со ссылкой на пресс-релиз.