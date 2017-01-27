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Posted 27 января 2017, 03:54

Published 27 января 2017, 03:54

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

«Часы судного дня» передвинуты на 30 секунд ближе к апокалипсису

27 января 2017, 03:54
Ученые атомщики передвинули стрелки на фоне высказываний нового президента США.

После заявления нового президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, стрелки часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. Об этом сообщается в официальном Twitter чикагского Бюллетеня ученых-атомщиков, который ведет проект.

Такое решение было принято после анализа рисков, в которые, помимо заявлений Трампа, вошли националистические настроения и климатические изменения.

«Вероятность глобальной катастрофы очень высока, поэтому меры, необходимые для снижения рисков, должны быть приняты в ближайшее время. Лидеры государств должны действовать немедленно, чтобы спасти человечество от падения в пропасть. Если они этого не сделают, граждане должны сами принять меры», — сообщает «КП», со ссылкой на пресс-релиз.

Ранее стрелки передвигались 22 января 2015 года на две минуты вперед.

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.
#В мире#Часы судного дня
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