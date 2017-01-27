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Posted 27 января 2017, 03:42

Published 27 января 2017, 03:42

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

На трассе в Прикамье в ДТП с большегрузом погибли 4 человека

На трассе в Прикамье в ДТП с большегрузом погибли 4 человека

27 января 2017, 03:42
Фото: Properm.ru.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan.

Вчера, 26 января, в 18:10 на автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает ГУ МВД, 36-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Scania.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира Nissan погибли на месте. Еще одна пассажирка — женщина 1974 года рождения с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончалась.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

#Авто
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