На трассе в Прикамье в ДТП с большегрузом погибли 4 человека

Posted 27 января 2017, 03:42
Published 27 января 2017, 03:42
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Вчера, 26 января, в 18:10 на автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Как сообщает ГУ МВД, 36-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Scania.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира Nissan погибли на месте. Еще одна пассажирка — женщина 1974 года рождения с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончалась.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.