Турецкий переворот, Брекзит, Трамп. Вспоминаем события, сделавшие финансовый 2016 год

16 июля 2016 года неудавшаяся попытка военного переворота в Турции. Событие было очень неожиданным для всего мира и могло стать «черным лебедем», то есть сказаться на мировой экономике. Но несмотря на то, что событие очень сильное, последствия не изменили отношения международных инвесторов к развивающимся рынкам.