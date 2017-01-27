Турецкий переворот, Брекзит, Трамп. Вспоминаем события, сделавшие финансовый 2016 год

Posted 27 января 2017, 08:31
Published 27 января 2017, 08:31
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
21 января курс доллара побил исторический рекорд. Он составил 85,999 рублей на фоне падения цены на нефть до 27,11 долларов за баррель.
Правительство России ввело новые условия приватизации пакетов акций предприятий в государственной собственности. Покупатели должны находиться в российской юрисдикции, иметь стратегию развития. Кроме того, приватизации не подлежат «стратегические предприятия». Фактически, это делает широкую приватизацию невозможной, отсекая от нее большую часть российского и зарубежного бизнеса.
Российское государство неохотно расстается с собственностью, и это отрицательно влияет на развитие конкуренции и тормозит процессы реструктуризации. По сути, в 2016 году прошла только одна приватизация — государство продало 19% «Роснефти». Хотя одна из главных реформ — уменьшение роли государства в экономике, так как реальная приватизация поможет изменить структуру экономики.
В марте Европейский Центробанк принял решение о дальнейшем смягчении политики. Ставка по основным кредитным операциям в евро впервые в истории единой европейской валюты была снижена до нуля. Ставка по депозитам уменьшилась с минус 0,3% до минус 0,4% годовых. Кроме того, европейский регулятор расширил программу необеспеченной эмиссии денег, известную как «количественное смягчение». Начиная с апреля из-под печатного станка Марио Драги (председателя Европейского ЦБ) будет выходить по 80 млрд евро ежемесячно.
Последствия такого решения проявились не сразу. Но политика отрицательных ставок привела к ралли на рынке облигаций и ослаблению евро по отношению ко всем валютам.
Одним из ключевых событий 2016 года стало соглашение стран ОПЕК о заморозке добычи нефти. Ход переговоров и их принятые решения оказывали влияние на стоимость нефти. В апреле переговоры стран ОПЕК в Дохе завершились без подписания соглашения. Вопреки отрицательным результатам цены на нефть за месяц укрепились почти на 25%.
В мае сильных событий в экономической сфере не происходило, месяц был спокойным. Рынки находились в ожидании решения Великобритании о выходе из ЕС. При этом ставки делались на решение Великобритании остаться в Евросоюзе. На фоне этого фунт вырос к доллару, евро также росло.
Великобритания стала первой страной, вышедшей из Евросоюза. Такое решение приняли британцы в ходе референдума. Это негативно сказалось на курсе британской валюты. Она упала на 9% за месяц.
16 июля 2016 года неудавшаяся попытка военного переворота в Турции. Событие было очень неожиданным для всего мира и могло стать «черным лебедем», то есть сказаться на мировой экономике. Но несмотря на то, что событие очень сильное, последствия не изменили отношения международных инвесторов к развивающимся рынкам.
В августе вновь влияние оказали переговоры по соглашению стран ОПЕК о заморозке добычи нефти. На фоне ожидания сентябрьского заседания цены на нефть совершили значительный скачок и взлетели выше 50 долларов.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов, до 10%. Рынок ожидал этих изменений, так как предпосылки для снижения ключевой ставки зрели уже давно. Уровень инфляции на тот момент был устойчиво ниже процентной ставки. При этом достаточно жесткий тон официального отчета о заседании Центробанка не позволил снизиться длинным ставкам денежного рынка России.
21 октября на саммите Евросоюза рассматривался вопрос о введении дополнительных санкций против России из-за действий в Сирии. Новые санкции не ввели, что привело к росту РТС на 2%.
8 ноября неожиданно для рынка в ходе выборов президента США победил Дональд Трамп. Высокая волатильность первых часов после выборов сменилась бурным ростом рисковых активов, в том числе индекса РТС на 4%.
9 декабря 2016 года состоялась встреча государств, входящих в ОПЕК, со странами, не входящими в картель. Она привела к договоренности о сокращении добычи нефти на 560 тыс. баррелей в сутки вдобавок к уже принятому сокращению 30 сентября членами ОПЕК на 1,2 млн баррелей. Цены на Brent закрепились выше 55 долларов за баррель.