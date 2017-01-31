«ПАРМА» подписала контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном

Posted 31 января 2017, 04:48
Published 31 января 2017, 04:48
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Баскетбольный клуб «ПАРМА» подписал контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Контракт рассчитан до конца сезона. По условиям контракта, первый месяц выступления за «ПАРМУ» является испытательным сроком.
Бартон, выступавший ранее за университет Oregon State c 2011–2013, стал уже третьим легионером в составе пермского клуба. В сезоне '15–16 Чарльз выступал за клуб Sundsvall Dragons из Швеции, где набирал в среднем 18 очков и раздавал почти 6 результативных передач за игру. По итогам сезона, был признан лучшим защитником чемпионата Швеции. Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.