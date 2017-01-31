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Posted 31 января 2017, 04:48

Published 31 января 2017, 04:48

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

«ПАРМА» подписала контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном

31 января 2017, 04:48
Сюжет
Парма
Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.

Баскетбольный клуб «ПАРМА» подписал контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Контракт рассчитан до конца сезона. По условиям контракта, первый месяц выступления за «ПАРМУ» является испытательным сроком.

Бартон, выступавший ранее за университет Oregon State c 2011–2013, стал уже третьим легионером в составе пермского клуба. В сезоне '15–16 Чарльз выступал за клуб Sundsvall Dragons из Швеции, где набирал в среднем 18 очков и раздавал почти 6 результативных передач за игру. По итогам сезона, был признан лучшим защитником чемпионата Швеции. Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.

#Спорт#Парма
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