«ПАРМА» подписала контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном

Бартон, выступавший ранее за университет Oregon State c 2011–2013, стал уже третьим легионером в составе пермского клуба. В сезоне '15–16 Чарльз выступал за клуб Sundsvall Dragons из Швеции, где набирал в среднем 18 очков и раздавал почти 6 результативных передач за игру. По итогам сезона, был признан лучшим защитником чемпионата Швеции. Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.