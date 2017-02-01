Кредиторы просят признать банкротом ООО «Черный доктор»

Основной вид деятельности ООО «Черный доктор» — розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. Учредителями на паритетных началах являются Вадим Довженко и Анатолий Шевченко, которые до 2011 года развивали сеть с партнером Андреем Вронским. После конфликта между бизнесменами, сеть была разделена. Сам бренд и часть магазинов «Черный доктор» остались у Довженко и Шевченко, а другая часть перешла Вронскому, который начал развивать сеть «Винница». В начале 2016 года все структуры сети были признаны банкротами. В октябре по заявлению АКБ «Проинвестбанк» арбитражный суд ввел в отношении ООО «Черный доктор» процедуру наблюдения.