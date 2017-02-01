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Posted 1 февраля 2017, 14:37

Published 1 февраля 2017, 14:37

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Кредиторы просят признать банкротом ООО «Черный доктор»

1 февраля 2017, 14:37
Выводов о том, может ли банкротство быть преднамеренным, пока нет.

На собрании кредиторов было решено признать ООО «Черный доктор» банкротом и открыть конкурсное производство. Согласно данным бухгалтерского учета активы предприятия составляют почти 2,8 млн рублей, а кредиторская задолженность — 38,7 млн рублей.

Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», временный управляющий ООО «Черный доктор» Максим Постол опубликовал заключение, указав, что у него нет полной информации, на основании которой можно сделать вывод о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

Основной вид деятельности ООО «Черный доктор» — розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. Учредителями на паритетных началах являются Вадим Довженко и Анатолий Шевченко, которые до 2011 года развивали сеть с партнером Андреем Вронским. После конфликта между бизнесменами, сеть была разделена. Сам бренд и часть магазинов «Черный доктор» остались у Довженко и Шевченко, а другая часть перешла Вронскому, который начал развивать сеть «Винница». В начале 2016 года все структуры сети были признаны банкротами. В октябре по заявлению АКБ «Проинвестбанк» арбитражный суд ввел в отношении ООО «Черный доктор» процедуру наблюдения.

#Бизнес
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