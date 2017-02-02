Экс-милиционер из Прикамья, сменившая пол, подает в суд на журналиста Владимира Соловьёва

Селянинова считает, что Соловьёв в свой передаче от 27 января 2017 года негативно высказался в отношении ЛГБТ*-сообщества. При этом, как она пишет в своём иске, «подразумевались также лица перенесшие транссексуальное заболевание, которым впоследствии была оказана медицинская помощь». Жительница Рябинино считает, что высказыванием Соловьёва в передаче, имеющей в стране большую популярность, ей был нанесён моральный вред, причиняющий нравственные и физические страдания.