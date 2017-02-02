Экс-милиционер из Прикамья, сменившая пол, подает в суд на журналиста Владимира Соловьёва

Posted 2 февраля 2017,, 14:35
Published 2 февраля 2017,, 14:35
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Жительница чердынского посёлка Рябинино Александра Селянинова подала иск о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей в Савеловский районный суд Москвы на ведущего телепередачи «Вечер с Соловьёвым» Владимира Соловьёва.
Селянинова считает, что Соловьёв в свой передаче от 27 января 2017 года негативно высказался в отношении ЛГБТ*-сообщества. При этом, как она пишет в своём иске, «подразумевались также лица перенесшие транссексуальное заболевание, которым впоследствии была оказана медицинская помощь». Жительница Рябинино считает, что высказыванием Соловьёва в передаче, имеющей в стране большую популярность, ей был нанесён моральный вред, причиняющий нравственные и физические страдания.
Александра Селянинова сменила пол и стала женщиной в январе 1992 года. До этого, тогда еще Александр Селянинов, служил в армии, работал в шахте, а после служил в уголовном розыске города Березники, где дослужился до звания майора.
Позже Александра Ивановна, тогда проживая в Березниках, занималась и большой общественно-политической деятельностью, была членом местных отделений ЛДПР и КПРФ, вела борьбу за интересы миноритарных акционеров здешнего содового предприятия.
Высказывания журналиста в адрес ЛГБТ-сообщества Соловьёва посчитала неким маленьким «холокостом» в отношении неё.
* Движение признано экстремистским в России.
Николай Ключников