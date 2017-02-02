Произошел пожар в Пермском авиационном техникуме

В МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что возгорание произошло под потолочным покрытием в одном из помещений учебного корпуса. Площадь пожара составила 10 кв.м. Сейчас устанавливается причина его возникновения. Все учащиеся техникума, около 700 человек, были эвакуированы. Никто не пострадал.