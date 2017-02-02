Произошел пожар в Пермском авиационном техникуме

Posted 2 февраля 2017, 06:48
Published 2 февраля 2017, 06:48
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Сегодня, около 10:00, во время занятий, загорелся один из корпусов Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова по адресу ул. Луначарского, 24. Как пишут в соцсетях пермяки, пожар произошел в библиотеке учебного заведения.
В МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что возгорание произошло под потолочным покрытием в одном из помещений учебного корпуса. Площадь пожара составила 10 кв.м. Сейчас устанавливается причина его возникновения. Все учащиеся техникума, около 700 человек, были эвакуированы. Никто не пострадал.
Сейчас пожар ликвидирован, информация о его устранении поступила в 11:15. На место происшествия выехали 12 единиц техники и 47 человек.