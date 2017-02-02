properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2017, 06:48

Published 2 февраля 2017, 06:48

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Произошел пожар в Пермском авиационном техникуме

2 февраля 2017, 06:48
Сюжет
Жесть
Около 700 человек были эвакуированы из горящего здания.

Сегодня, около 10:00, во время занятий, загорелся один из корпусов Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова по адресу ул. Луначарского, 24. Как пишут в соцсетях пермяки, пожар произошел в библиотеке учебного заведения.

В МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что возгорание произошло под потолочным покрытием в одном из помещений учебного корпуса. Площадь пожара составила 10 кв.м. Сейчас устанавливается причина его возникновения. Все учащиеся техникума, около 700 человек, были эвакуированы. Никто не пострадал.

Сейчас пожар ликвидирован, информация о его устранении поступила в 11:15. На место происшествия выехали 12 единиц техники и 47 человек.

#Происшествия#Жесть#Мчс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика