Что такое КРПК? Разбираемся, кто контролирует строительство значимых объектов в Прикамье

— Существует достаточно большое количество проектов, которые не могут быть реализованы без участия государства. И создание Корпорации развития, ее работа как раз направлена на выстраивание этого мостика между государством и теми частными лицами, которые хотят реализовывать те или иные инвестпроекты на территории Пермского края. И мы систематизируем эту работу. И мы уверены, что сейчас будет придан новый импульс в работе данной структуры.