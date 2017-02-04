Что такое КРПК? Разбираемся, кто контролирует строительство значимых объектов в Прикамье

Posted 4 февраля 2017, 07:30
Published 4 февраля 2017, 07:30
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Корпорация развития Пермского края (КРПК) — консультационная организация, целью которой является развитие региональной экономики и привлечение инвесторов в регион для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.
КРПК как «центр упаковки проектов» консультирует о действующих на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки бизнеса, условиях и сроках участия в конкурсных отборах, разрабатывает и сопровождает пакет документов для привлечения финансирования в проекты.
Кто руководит КРПК?
Учредителем КРПК является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Общее руководство деятельностью акционерного общества осуществляет Совет директоров. К компетенции Совета относится, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности, согласование крупных сделок, принятие решений об одобрении участия в инвестиционных проектах.
В совет входят:
Родился 16 мая 1971 года. Окончил Уральский политехнический институт в Екатеринбурге. В 1993–2001 годы работал в ОАО «Ависма» титано-магниевый комбинат», а в период 2001- 2006 был директором по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».
Информации о нем в открытых источниках практически нет. Известно, что Черанев — предприниматель из Екатеринбурга, который занимался добычей различных природных ресурсов в Свердловской области.
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Его фото нет в открытых источниках.
Родился в Кудымкаре. С 1990 года является директором ООО «Маркетинг», основным видом деятельности которого является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Родился в Алтайском крае, карьеру в Пермском крае начал в июне 2012 года, возглавив блок по природопользованию и инфраструктуре в правительстве региона. До реформы Басаргина был заместителем председателя правительства ПК. Комментируя кадровые перестановки, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина сообщила РБК, что инфраструктурный блок останется под контролем соратника губернатора Олега Демченко. Она также исключила возможность возвращения Демченко в кабинет министров, так как «судя по событиям, проходившим в период проводимых кадровых перестановок, персона Демченко вызывает сильный интерес со стороны силовых ведомств и раздражение у населения».
Родился в селе Кез в Удмуртии. В 2015 году получил звание «Почетный гражданин Пермского края». Шилов также является президентом футбольного клуба «Амкар» и женской футбольной команды «Звезда-2005», генеральным директором ЗАО «Сибур-Химпром», президентом Пермской краевой федерации футбола.
Является генеральным директором «Научно-внедренческого управления» в Березниках. В конце прошлого года СМИ сообщали, что у компании долги перед сотрудниками в размере около 2 млн рублей. В 2015 году Олега Ковалёва подозревали в нарушении части 4 статьи 149.1 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В его офисе была проведена выемка документов. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», правоохранительные органы начали расследование по заявлению «Россельхозбанка». Поводом стал кредит на 400 млн рублей, взятый фирмой ЗАО «Агросоль», директором которого является Олег Ковалёв.
Родился 11 июля 1983 года. Окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». С марта 2010 по октябрь 2012 года был советником заместителя генерального директора федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.
В январе 2017 года Председателем совета директоров назначен Геннадий Тушнолобов, ранее занимавший пост Председателя Правительства Пермского края. Он родом из Свердловской области, в 90-ых был главой администрации Соликамска, затем занимал должность первого вице-губернатора Пермской области, был председателем областного Комитета по управлению государственным имуществом. В 2000 году потерпел поражение на выборах главы Перми и несколько лет посвятил карьере в «ЛУКОЙЛе».
Согласно официальной информации, Корпорация участвует в разработке и реализации проектов, которые инициированы правительством и органами государственной власти Пермского края. Проекты могут осуществляться в рамках региональных или краевых программ, а также быть инициированы частными инвесторами, но в таком случае реализация их возможна только после утверждения Советом директоров КРПК.
Корпорация участвует при строительстве объектов ЖКХ, энергетики, транспорта, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, а также технопарков, школ, детских садов и больниц. Еще КРПК занимается подготовкой и приобретением прав на земельные участки, может инициировать изменение целевого назначения и разрешенного использования земли с целью последующей продажи инвесторам.
Среди наиболее известных проектов — строительство нового терминала пермского аэропорта, возведение нового микрорайона «Любимов» для жителей аварийных домов в Березниках, создание на территории края индустриального парка «Парма», а также организационное сопровождение развития кластеров региона, в том числе промышленного фармкластера, инновационных кластеров Технополис «Новый Звездный» и «Фотоника».
Кроме того, КРПК оказывает консультационные услуги по строительству торгового центра «Мега» в Перми, а также продвигает идею строительства комплекса зданий школы «Сколково» в Сосновом бору и курирует проект ИКЕА со стороны властей региона.
Исполнение инвестиционного соглашения и ход реализации проекта строительства контролирует «Корпорация развития Пермского края». Строительные работы по возведению нового терминала ведет подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Перми реализуется с участием инвестора ООО «Новая Колхида» (холдинг ООО «Новапорт»). Объём вложений инвестора составляет около 5 млрд рублей.
Общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал будет оснащен тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, строительство нового терминала аэропорта идет согласно запланированному графику. Сейчас готовность объекта составляет более 50%, завершен монтаж железобетонных и металлоконструкций здания, ведется реконструкция котельной. Терминал подключен ко всем инженерным коммуникациям по временной схеме (по постоянной схеме сети подключат в марте следующего года). В багажном отделении нового здания уже выполнена чистовая отделка, на втором этаже терминала ведутся работы по витражному остеклению корпуса. Завершена кирпичная кладка наружных стен, завершается кладка внутренних перегородок, на 60% выполнено устройство черновых полов.
В строительстве терминала задействованы порядка 500 человек, более 30 единиц строительной техники.
Сроки строительства не раз находились под угрозой срыва. Сначала проблемы возникли с дорожной развязкой к терминалу, потому что затянулись переговоры с владельцем земли под строительство дороги. Позже глава министерства транспорта Прикамья Алмаз Закиев, который сейчас является фигурантом уголовного дела, пообещал, что работы будут выполнены к осени 2017 года.
В конце 2016 года стало известно, что строительство перрона к новому терминалу не получило финансирования в 2017 году. Финансирование проекта было расчитано на 2020 год, но краевые власти настаивали на переносе на 2017-й. Для ускорения процесса аэропорт «Пермь» оплатил проектные работы по реконструкции перрона. Сдача объекта запланирована на 1 декабря 2017 года.
Строительство идет в правобережной части Березников, заказчиком выступает «Корпорация развития Пермского края». Летом в новом ЖК введены в эксплуатацию два дома по ул. Прикамской, 9 и 11, в октябре были сданы ещё три дома: по ул. Прикамской, 7 и ул. Строгановский Бульвар, 16 и 18. В пяти домах ЖК «Любимов» — 648 квартир. Более 400 семей уже заключили договоры: часть из них заселилась в новые дома, часть — готовится к переезду. С ноября прошлого года в офисе начали заключать договоры долевого участия, сейчас идет работа по заключению договоров купли-продажи на те квартиры, которые находятся в уже сданных домах.
В 2017 году обещают ввести в эксплуатацию еще семь домов, к середине 2018 года — построить порядка 240 тыс. кв.м для переселенцев из аварийного жилья.
В прошлом году стало известно, что 30 семей официально уведомили администрацию Березников о своем отказе переезжать в жилой комплекс «Любимов» в микрорайоне Усольский. Среди причин, как выяснилось, не только обнаруженные в новостройках трещины, но и отсутствие компенсации за теряемое жилье.
В конце 2015 года Счетная палата РФ провела контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий по переселению из аварийного жилого фонда, в том числе жителей Березников, реализация инвестплана модернизации Чусового, а также деятельности КРПК». Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», ревизоры пришли к выводам, что при строительстве ЖК «Любимов» не выдерживаются сроки строительства домов, на 158 млн рублей выросла стоимость работ, а в ходе осуществления КРПК закупок не было конкуренции между участниками процедур. От части это и привело к смене руководства Корпорации.
Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Специализацией «Пармы» станет машиностроение, промышленное наукоемкое производство. Объем инвестиций по проекту составляет свыше 400 млн рублей. По результатам реализации планируется создать порядка 900 новых рабочих мест.
В конце декабря прошлого года проекту КРПК по созданию в регионе индустриального парка «Парма» присвоен статус приоритетного. Полезная площадь парка составит 62,4 га на сопредельной территории с новым производственно-технологическим комплексом АО «ОДК-Пермские моторы». Реализация проекта будет проходить в два этапа — с 2016 по 2024 годы.
Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», в 2016 году проект был временно заморожен из-за финансовых сложностей — не были определены источники финансирования.
Под строительство образовательного центра было решено отдать участок площадью 35 тыс. кв. м на улице Академика Королева. Сейчас на этом месте находится сосновый бор. В строительстве школы для одарённых детей очень заинтересован губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Разрабатывать проект было поручено Корпорации развития Пермского края под руководством Кирилла Хмарука.
В прошлом году теруправление Росимущества подало в суд, требуя запретить строительство школы в сосновом бору. Претензии теруправления обусловлены тем, что участок не был предоставлен КРПК в соответствии с законом, разрешение на его использование не выдавалось. Земля, как выяснилось, не принадлежала Пермскому краю.
Арбитражный суд Пермского края запретил Корпорации заключать договор с победителем конкурса на право проектировать школу «Сколково», а также ввел обременение на участок на Комплексе ПНИПУ. К тому времени пермское УФАС уже рассмотрело три жалобы на проведение конкурса на право проектировать образовательный центр.
Проблему решили кадровыми перестановками в ТУ Росимущества. Новый и.о. руководителя ведомства Денис Молодых решил спор теруправления и краевых властей в пользу вторых.
Если не брать в расчет инвестиции, то финансированием проектов занимается правительство Пермского края. Решения о выделении средств принимает инвестиционный совет при губернаторе.
В конце января на заседании Комитета законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам депутаты обсудили вопрос о возврате в региональный бюджет 249,9 млн рублей, которые были выделены «Корпорации развития Пермского края» на финансирование венчурных проектов. В 2015 году в бюджет края вернули 100 млн рублей, а оставшиеся деньги должны были поступить в декабре 2016 года. В итоге инвестиционный совет при губернаторе принял решение вложить эти деньги в реализацию проекта «индустриальный парк «Парма». Депутаты с этим не согласились, так как предыдущим созывом было принято постановление о возврате данной суммы в бюджет края, а значит его необходимо исполнить. Решение о возврате 149,9 млн рублей будет приниматься с учетом внесения изменений в бюджет на пленарном заседании в марте 2017 года.
Этот вопрос был задан журналистом «Эха Перми» в разговоре с Алексеем Чибисовым в 2014 году, когда Корпорация только начинала работу. Вот его ответ:
— Существует достаточно большое количество проектов, которые не могут быть реализованы без участия государства. И создание Корпорации развития, ее работа как раз направлена на выстраивание этого мостика между государством и теми частными лицами, которые хотят реализовывать те или иные инвестпроекты на территории Пермского края. И мы систематизируем эту работу. И мы уверены, что сейчас будет придан новый импульс в работе данной структуры.