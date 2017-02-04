Новую сцену оперного театра могут построить на эспланаде

В пятницу, 3 февраля, в Перми состоялось заседание архитектурной коллегии, на которой обсуждалось строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», руководство театра выступило с идеей строительства зала для театра на центральной площади Перми — эспланаде — там, где сейчас находится ледовый городок.