Новую сцену оперного театра могут построить на эспланаде

Posted 4 февраля 2017, 13:22
Published 4 февраля 2017, 13:22
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В пятницу, 3 февраля, в Перми состоялось заседание архитектурной коллегии, на которой обсуждалось строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», руководство театра выступило с идеей строительства зала для театра на центральной площади Перми — эспланаде — там, где сейчас находится ледовый городок.
Генеральный менеджер театра Марк де Мони обозначил позицию худрука Теодора Курентзиса: новый объект должен не только отвечать техническим требованиям, но и представлять ценность с архитектурной точки зрения.
Вопрос о том, какая площадка в итоге будет выбрана для строительства, остался открытым. Было принято решение обсудить его еще раз через неделю.