Администрация Перми выделила 1,85 млн рублей на исследование отношения пермяков к городу

Согласно техзаданию, победитель конкурса будет обязан оценить степень удовлетворенности пермяков жизнью в городе — качеством и доступностью услуг в социальной сфере, качеством и комфортом городской среды, уровнем развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, эксперты должны будут оценить уровень доверия к органам власти и степень информированности населения об их деятельности. Подрядчик должен изучить мнения респондентов об основных проблемах, препятствующих развитию города Перми, и социальные ожидания относительно будущего города.