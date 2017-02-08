Администрация Перми выделила 1,85 млн рублей на исследование отношения пермяков к городу

Posted 8 февраля 2017, 11:24
Published 8 февраля 2017, 11:24
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Администрация Перми объявила аукцион на оказание услуг по проведению комплексного социологического исследования отношения жителей города к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям. Максимальная сумма контракта составляет 1,85 млн рублей.
Согласно техзаданию, победитель конкурса будет обязан оценить степень удовлетворенности пермяков жизнью в городе — качеством и доступностью услуг в социальной сфере, качеством и комфортом городской среды, уровнем развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, эксперты должны будут оценить уровень доверия к органам власти и степень информированности населения об их деятельности. Подрядчик должен изучить мнения респондентов об основных проблемах, препятствующих развитию города Перми, и социальные ожидания относительно будущего города.
Все полученные результаты должны будут сравниться с исследованиями, проведенными в 2012, 2014, 2015, 2016 годах.