Кому теперь платить? Две УК делят дома во Владимирском, а жильцы получают двойные квитанции

Posted 9 февраля 2017, 06:35
Published 9 февраля 2017, 06:35
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
— У нас война между двумя управляющими компаниями идет уже давно. Вчера, например, на подъезде дома появилась очередная листовка. В ней УК «Загарье» сообщает, что в отношении УК «Жилсервис» и ее директора Алексея Шевченко возбуждено уголовное дело, и призывает подумать, нужна ли нам такая управляющая компания. УК «Загарье» утверждает, что якобы с 1 августа 2016 года она является нашей управляющей компанией. Решение о смене было принято якобы по результатам заочного голосования. Не буду утверждать, было оно или нет, но я в нем не участвовала, — рассказывает Properm.ru Любовь, жительница дома по улице Полазненская, 26.
При этом Любовь озвучивает свою версию того, каким могло быть это самое заочное голосование.
— В ноябре-декабре к нам в дверь постучал человек, представился, что он из МТС, и попросил подписать документы, что мы разрешаем компании МТС подвести к дому интернет. Мы прочитали эти документы. Одна бумага, действительно, касалась проведения интернета. А в другой фигурировала УК «Загарье» и там мы должны были поставить подпись за старшего по дому. Мы подписывать ничего не стали. Но я допускаю, что многие могли взять и подписать, не прочитав. И ходили «от компании МТС» в нашем доме не один раз.
После, в январе, жильцам дома пришли документы о том, что они должны самостоятельно и напрямую заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями.
— При этом УК «Загарье» ссылалась на некие правила. Мы их почитали. Ничего подобного в них нет, — говорит Любовь. — Мы сами вправе решать, с кем и как нам заключать договоры. Кроме того, мои соседи звонили в ряд ресурсоснабжающих организаций. Им там сказали: «Вы что сумасшедшие? 200 квартир в доме. Мы что с каждым собственником будем заключать договор?»
Финальным аккордом стали пришедшие в январе квитанции. Первая квитанция — за услуги по содержанию дома и текущего ремонта. Выставлен счет и долг, который существует якобы с августа, общая сумма — 24 тыс. рублей. Вторая квитанция — за капитальный ремонт, в ней тоже выставлен долг. Одновременно с ними жильцам дома на Полазненской, 26 приходят квитанции от Фонда капитального ремонта и от УК «Жилсервис».
— Я не отстаиваю интересы ни одной из управляющих компаний. «Жилсервис» — далеко не идеальная УК, лично у меня к ним накопилось много претензий. Но поведение УК «Загарье» и те методы, которыми они пытаются заполучить дома в управление, вызывает только возмущение. Возможно, жителям дома пора задуматься о создании ТСЖ, — резюмирует Любовь.
Такую же историю Properm.ru рассказывает Венера, жительница дома по адресу Коломенская, 55.
— Летом у нас в доме впервые появились листовки от УК «Загарье» о том, что УК «Жилсервис» плохие и нужно переходить к ним. Через день всё срывается и появляются новые объявления от «Жилсервис», что УК «Загарье» такие-сякие и на провокации поддаваться не нужно. Так они и вели войну и переписку между собой в нашем подъезде. Запутали жильцов напрочь. А в последний раз написали: «С 1 декабря ваш дом перешел под управление УК «Загарье». Решение было принято в ходе заочного голосования». Я о таком не слышала, как платила в «Жилсервис», так и плачу.
Еще одна жительница микрорайона Владимирский Надежда вспоминает, что летом в их доме по адресу Коломенская, 7 тоже появлялась информация об УК «Загарье», но дальше дело не двинулось.
Начальник юридического отдела «Жилсервис» Александр Петухов в беседе с Properm.ru подтверждает, что «Загарье» активно пытается зайти в микрорайон, выходит на жителей домов и призывает их заключить договор.
— УК «Загарье» выставляет счета жителям домов и даже предъявляет претензии по оплате долгов. Но они не имеют на это законных оснований.
Согласно информации с сайта УК «Загарье», в их управлении сегодня находятся четыре дома — Коломенская, 34, Пихтовая, 14, Полазненская, 26 и Коломенская, 55. По словам Петухова, они пытаются увеличить это число и провести собрания в 10 домах. В то же время на сайте ГИС ЖКХ указано, что в управлении УК «Загарье» нет ни одного дома, а УК всех этих четырех домов значится «Жилсервис».
Правда, чтобы найти эту информацию, нужно покопаться. Properm.ru поиск начал с названия управляющей компанией. Сначала мы нашли ее карточку.
После перешли в раздел «Сведения по домам, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат». Там числится уже пять домов. Так, с 1 февраля к имеющимся четырем домам добавился дом по адресу Серпуховская, 5.
Но если зайти в карточку конкретного дома, то управляющей компанией вместо «Загарья» значится «Жилсервис».
— Дело в том, что информация по некоторым разделам, в том числе по домам, которые обслуживает управляющая компания, носит заявительный характер. Ее еще предстоит проверить и исправить. Поэтому более достоверные сведения можно получить в разделе «Реестр лицензий», — объясняет Александр Петухов.
Для этого кликаете мышкой на «Реестры», далее выбираете «Реестр лицензий субъектов РФ», там забиваете в поиск название компании. Появляется необходимая информация.
На сайте ГИС ЖКХ также можно найти предписание ИГЖН. Правда, УК «Загарье» продолжает присылать квитанции, а это предписание пытается оспорить в арбитражном суде. «Жилсервис», в свою очередь, думает о том, чтобы обратиться в суд с иском к «Загарью».
Юристы утверждают, что даже если УК «Загарье» удастся оспорить предписание ИГЖН, второй раз жильцам по квитанциям платить не придется.
— К отношениям по предоставлению услуг по управлению домом применяется закон РФ «О защите прав потребителей». Соответственно, на потребителя, исполняющего обязанность по внесению платы за коммунальные услуги, не может быть возложена обязанность по двойной оплате таких услуг. Эта позиция подтверждается судебной практикой. В Постановлении Президиума Верховного суда Республики Карелия от 06.11.2013 по делу №44-г-35/2013 указано, что наличие между управляющими организациями споров по управлению многоквартирным домом не может служить основанием для возложения на добросовестного потребителя обязанности по двойной оплате жилищных и коммунальных услуг, — говорит юрист Центра недвижимости и права «Белые ночи» Роман Федосеев.
В самом конфликте двух УК эксперты не видит ничего удивительного.
— На рынке услуг ЖКХ в последнее десятилетие очень остро стоит вопрос противостояния нескольких управляющих компаний за обслуживание одного дома. Основной интерес такой «борьбы» — деньги потребителей, — говорит Федосеев. — Управляющая компания — коммерческая организация, которая в первую очередь имеет цель — извлечение прибыли. К сожалению, далеко не все управляющие компании добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей, установленных договором управления с домом, законом. Как правило, недобросовестные УК имеют цель — создать видимость обслуживания дома в течение 2–3 лет, собрать с жильцов деньги, а затем объявить себя банкротом или ликвидироваться.
Он также напоминает, что в соответствии с пунктом 9 статьей 161 Жилищного кодекса РФ, многоквартирный дом может управляться только одной организацией, и дает несколько советов жильцам.
Адвокат НКО «Пермский фонд содействия ТСЖ» Станислав Шестаков также дает рекомендации о том, что сейчас делать жильцам.