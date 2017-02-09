Кому теперь платить? Две УК делят дома во Владимирском, а жильцы получают двойные квитанции

— Летом у нас в доме впервые появились листовки от УК «Загарье» о том, что УК «Жилсервис» плохие и нужно переходить к ним. Через день всё срывается и появляются новые объявления от «Жилсервис», что УК «Загарье» такие-сякие и на провокации поддаваться не нужно. Так они и вели войну и переписку между собой в нашем подъезде. Запутали жильцов напрочь. А в последний раз написали: «С 1 декабря ваш дом перешел под управление УК «Загарье». Решение было принято в ходе заочного голосования». Я о таком не слышала, как платила в «Жилсервис», так и плачу.