Названа дата выхода игры по мотивам коми-пермяцких мифов «Человеколось»

Posted 11 февраля 2017, 14:00
Published 11 февраля 2017, 14:00
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Создатели игры по мотивам коми-пермяцких мифов «Человеколось» назвали дату ее выпуска. По словам геймдизайнера и программиста Владимира Белецкого, это произойдет 17 февраля 2017 года.
Пермские разработчики работали над созданием игры с мая 2015 года. Если игра станет востребованной, то она может появиться и в версии для мобильных устройств. На нескольких специализированных мероприятиях, в том числе и в Москве, геймерам уже удалось «опробовать» игру. Приняли ее хорошо.
По задумке авторов, аватар игрока — шаман, который может видеть таинственный мир духов. Используя свой дар и хитрость, Человеколось должен преодолеть три слоя мироздания. Шаман не умеет прыгать или атаковать: он может только выбирать, в каком мире ему находиться в данный момент.
Действие игры основано на легендах финно-угорских народов и происходит в загадочных землях пермской чуди, поэтому в ходе разработки разработчики консультировались у специалистов музеев и краеведов, чтобы сюжет был не только интересным, но и в максимальной степени достоверным.
Демо-версия была представлена публике в конце августа 2015 года. «В релизной версии мы планируем добавить поддержку коми-пермяцкого языка», — отмечает Белецкий.