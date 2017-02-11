Названа дата выхода игры по мотивам коми-пермяцких мифов «Человеколось»

Пермские разработчики работали над созданием игры с мая 2015 года. Если игра станет востребованной, то она может появиться и в версии для мобильных устройств. На нескольких специализированных мероприятиях, в том числе и в Москве, геймерам уже удалось «опробовать» игру. Приняли ее хорошо.