Что случилось с ипотекой в Пермском крае? Цифры, которые нужно знать

Posted 16 февраля 2017, 10:00
Published 16 февраля 2017, 10:00
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В 2016 году банки в Пермском крае выдали 19 166 ипотечных кредитов на общую сумму 26,2 млрд рублей. Прошлогодний результат, когда выдача составила 21,5 млрд рублей, удалось увеличить на 22%.
При этом с каждым новым месяцем 2016 года рост выдачи кредитов замедлялся. По итогам декабря годовые темпы роста достигли своего минимума. Эксперты Properm.ru ранее объясняли, с чем это связано: «В начале 2015 года были аномально низкие выдачи, и к концу года рынок восстановился. В 2016 году рынок развивался более-менее традиционно. Если сравнивать темпы роста с аналогичным периодом 2015, то, естественно, они будут выше в начале года, когда сравнение идет с нетипично низким результатом».
Самым результативным месяцем в 2016 году предсказуемо стал декабрь — жители Прикамья взяли ипотеку на сумму 3,3 млрд рублей. Следом идут февраль и ноябрь с 2,4 млрд рублей. Впрочем, лучший результат 2016 года хуже и декабря 2015 года с 3,6 млрд рублей, и тем более декабря 2014 года, когда было выдано целых 4,7 млрд рублей ипотеки.
Треть ипотечных кредитов в регионе в 2016 году была выдана на покупку строящегося жилья. Согласно данным Центробанка, за 12 месяцев под залог прав по договорам долевого участия было оформлено ипотеки на сумму 8,5 млрд рублей.
При этом ставки по таким кредитам к концу года составляли в среднем 11,45%. Это ниже, чем в целом по рынку (12,69%), ведь кредиты под залог прав по ДДУ в основном выдавались в рамках госпрограммы, предусматривавшей субсидирование ставок.
По итогам 2016 года, накопленная задолженность по ипотечным кредитам достигла отметки 85,7 млрд рублей, увеличившись за год на 9%. На те же 9% выросла и просрочная задолженность, составив 1,7 млрд рублей. Доля просрочки в общем объеме кредитов не превышает и 2%, за год здесь ничего не изменилось.
Однако если смотреть в разрезе валютной ипотеки, то там совсем другое положение дел. Такие кредиты заемщики обслуживают хуже и доля просрочки по ним превышает 50%.