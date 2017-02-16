Что случилось с ипотекой в Пермском крае? Цифры, которые нужно знать

При этом с каждым новым месяцем 2016 года рост выдачи кредитов замедлялся. По итогам декабря годовые темпы роста достигли своего минимума. Эксперты Properm.ru ранее объясняли, с чем это связано: «В начале 2015 года были аномально низкие выдачи, и к концу года рынок восстановился. В 2016 году рынок развивался более-менее традиционно. Если сравнивать темпы роста с аналогичным периодом 2015, то, естественно, они будут выше в начале года, когда сравнение идет с нетипично низким результатом».