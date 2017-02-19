Британские СМИ заявили о причастности России к попытке переворота в Черногории

Об этом же ранее заявлял ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране. Он же говорил о том, что в планах националистов также было убийство премьер-министра Мило Джукановича.