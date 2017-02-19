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Posted 19 февраля 2017, 08:01

Published 19 февраля 2017, 08:01

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Британские СМИ заявили о причастности России к попытке переворота в Черногории

19 февраля 2017, 08:01
По информации Sunday Telegraph, британскими и американскими спецслужбами «собраны доказательства» причастности России к заговору «на высоком уровне».

В Великобритании считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти, сообщает Интерфакс со ссылкой на британскую газету Sunday Telegraph.

«Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения», — цитирует британское издание одного из анонимных источников из числа официальных представителей.

По информации Sunday Telegraph, британскими и американскими спецслужбами «собраны доказательства» причастности России к заговору «на высоком уровне».

Как пишет Интерфакс, представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются «российские националисты».

Об этом же ранее заявлял ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране. Он же говорил о том, что в планах националистов также было убийство премьер-министра Мило Джукановича.

#Политика#Черногория#Sunday Telegraph#Переворот в черногории
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