Как празднуют масленицу жители городов России

Posted 22 февраля 2017, 12:57
Published 22 февраля 2017, 12:57
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, как празднуют Масленицу жители разных городов России*. Наиболее активно отмечают праздник с его главной традицией приготовления блинов жители Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.
Где едят?
В масленичную неделю повышаются продажи основных ингредиентов традиционного русского блюда — блинов. Сюда входят молоко, кефир, яйца и мука. Больше всего продуктов, необходимых для приготовления блинного теста, приобретают жители Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону, немного от них отстают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Екатеринбурга. Непопулярно традиционное масленичное угощение в Казани и Уфе.
Как готовят?
У жителей разных городов существуют собственные традиции и секреты приготовления блинов. Так, к примеру, нижегородцы наряду с блинами из молока предпочитают блины на кефире, популярны среди жителей города дрожжевые блины, которые любят готовить также москвичи и челябинцы.
С чем едят?
Самой любимой среди россиян начинкой для блинов является красная икра — ее приобретают во время масленичной недели жители всех городов. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде популярна рыба, а в Ростове-на-Дону — икорное масло. Сметану к блинам предпочитают добавлять в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Если говорить о сладких топпингах, то самым распространенным является сгущенное молоко, его выбирают жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и Москвы. Последние также любят есть вместе с блинами шоколадную пасту. В Ростове-на-Дону за натуральную сладость — его жители выбирают мед и, вместе с нижегородцами и самарцами, покупают к блинам повидло. Варенье популярно в Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде.
* На основе анализа данных о продажах в период с 07 по 13 марта 2016 в сети супермаркетов «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону)