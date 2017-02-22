properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2017, 12:57

Published 22 февраля 2017, 12:57

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Как празднуют масленицу жители городов России

22 февраля 2017, 12:57
Самой любимой среди россиян начинкой для блинов является красная икра — ее приобретают во время масленичной недели жители всех городов.

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, как празднуют Масленицу жители разных городов России*. Наиболее активно отмечают праздник с его главной традицией приготовления блинов жители Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.

Где едят?

В масленичную неделю повышаются продажи основных ингредиентов традиционного русского блюда — блинов. Сюда входят молоко, кефир, яйца и мука. Больше всего продуктов, необходимых для приготовления блинного теста, приобретают жители Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону, немного от них отстают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Екатеринбурга. Непопулярно традиционное масленичное угощение в Казани и Уфе.

Как готовят?

У жителей разных городов существуют собственные традиции и секреты приготовления блинов. Так, к примеру, нижегородцы наряду с блинами из молока предпочитают блины на кефире, популярны среди жителей города дрожжевые блины, которые любят готовить также москвичи и челябинцы.

С чем едят?

Самой любимой среди россиян начинкой для блинов является красная икра — ее приобретают во время масленичной недели жители всех городов. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде популярна рыба, а в Ростове-на-Дону — икорное масло. Сметану к блинам предпочитают добавлять в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Если говорить о сладких топпингах, то самым распространенным является сгущенное молоко, его выбирают жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и Москвы. Последние также любят есть вместе с блинами шоколадную пасту. В Ростове-на-Дону за натуральную сладость — его жители выбирают мед и, вместе с нижегородцами и самарцами, покупают к блинам повидло. Варенье популярно в Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде.

* На основе анализа данных о продажах в период с 07 по 13 марта 2016 в сети супермаркетов «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону)

#Новости компаний#X5 retail group#Перекресток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика