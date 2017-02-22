Как празднуют масленицу жители городов России

Самой любимой среди россиян начинкой для блинов является красная икра — ее приобретают во время масленичной недели жители всех городов. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде популярна рыба, а в Ростове-на-Дону — икорное масло. Сметану к блинам предпочитают добавлять в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Если говорить о сладких топпингах, то самым распространенным является сгущенное молоко, его выбирают жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и Москвы. Последние также любят есть вместе с блинами шоколадную пасту. В Ростове-на-Дону за натуральную сладость — его жители выбирают мед и, вместе с нижегородцами и самарцами, покупают к блинам повидло. Варенье популярно в Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде.