properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2017, 09:30

Published 22 февраля 2017, 09:30

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Расклад по отраслям. Какие предприятия чаще берут кредиты и кто их реже возвращает?

22 февраля 2017, 09:30
Наталья Варламова
Выдача кредитов юридическим лицам в Пермском крае в 2016 году увеличилась на 13%, срочная задолженность по ним уменьшилась на 9%, а просроченная — подскочила сразу на 21%. Однако в разных отраслях ситуация складывается очень по-разному. Об этом — в материале Properm.ru.

Properm.ru продолжает подведение банковских итогов 2016 года на основании статистических данных Центробанка. 16 и 17 февраля мы рассказали о том, что происходило с розничным кредитованием в целом и c ипотекой в частности.

Так в 2016 году жители Пермского края взяли в банках 19166 ипотечных кредитов на сумму 26,2 млрд рублей. Объемы кредитования выросли на 22%. Что касается остальных розничных кредитов, то их выдача в 2016 году выросла на 36% до 103,4 млрд рублей.

Главная новость по теме
Что случилось с ипотекой в Пермском крае? Цифры, которые нужно знать

Сегодня посмотрим, как банки кредитуют юридических лиц и изучим расклад по отраслям. В целом за весь 2016 год банки выдали предприятиям Пермского края кредитов на сумму 253 млрд рублей. Это на 13% больше, чем было в 2015 году. Для сравнения, в 2015 году объемы кредитования упали более чем в 2,5 раза. Поэтому ни о каком восстановлении и достижении докризисных показателей речи даже не идет. Что касается срочной накопленной задолженности по кредитам, то она составила 415 млрд рублей и это на 9% меньше, чем годом ранее. А вот просроченная задолженность, напротив, растет — на 21% до 18,5 млрд рублей.

Около половины всех корпоративных кредитов (43%) выдано предприятиям обрабатывающего производства. На втором месте находятся оптовая и розничная торовля (20%). Если смотреть на динамику, то рост показали почти все отрасли.

Исключение — строительство, где объемы кредитования упали на 21%, и всё та же торговля, где сокращение составило порядка 9%.

Что касается срочной накопленной задолженности по кредитам, то и здесь с огромным отрывом лидируют обрабатывающие производства — 70% всего корпоративного кредитного портфеля в регионе приходится на них.

Совсем по-другому обстоит ситуация с просроченной задолженностью. Одни отрасли радуют банки своей платежеспособностью и дисциплинированностью. В добыче полезных ископаемых, например, доля просрочки составляет мизерные 0,06%. Другое дело — оптовая и розничная торговля с 21%, а также строительство с 23%. Это самые проблемные с точки зрения просрочки отрасли в Пермском крае. Уже не первый год.

#Спецпроекты#Мнения#Банки#Итоги года#Пермь в цифрах#Статистика цб#Статистика центробанка#Итоги 2016 года#Заемщики#Кредиты бизнесу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика