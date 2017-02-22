Расклад по отраслям. Какие предприятия чаще берут кредиты и кто их реже возвращает?

Сегодня посмотрим, как банки кредитуют юридических лиц и изучим расклад по отраслям. В целом за весь 2016 год банки выдали предприятиям Пермского края кредитов на сумму 253 млрд рублей. Это на 13% больше, чем было в 2015 году. Для сравнения, в 2015 году объемы кредитования упали более чем в 2,5 раза. Поэтому ни о каком восстановлении и достижении докризисных показателей речи даже не идет. Что касается срочной накопленной задолженности по кредитам, то она составила 415 млрд рублей и это на 9% меньше, чем годом ранее. А вот просроченная задолженность, напротив, растет — на 21% до 18,5 млрд рублей.