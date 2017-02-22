Расклад по отраслям. Какие предприятия чаще берут кредиты и кто их реже возвращает?

Posted 22 февраля 2017, 09:30
Published 22 февраля 2017, 09:30
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Properm.ru продолжает подведение банковских итогов 2016 года на основании статистических данных Центробанка. 16 и 17 февраля мы рассказали о том, что происходило с розничным кредитованием в целом и c ипотекой в частности.
Так в 2016 году жители Пермского края взяли в банках 19166 ипотечных кредитов на сумму 26,2 млрд рублей. Объемы кредитования выросли на 22%. Что касается остальных розничных кредитов, то их выдача в 2016 году выросла на 36% до 103,4 млрд рублей.
Сегодня посмотрим, как банки кредитуют юридических лиц и изучим расклад по отраслям. В целом за весь 2016 год банки выдали предприятиям Пермского края кредитов на сумму 253 млрд рублей. Это на 13% больше, чем было в 2015 году. Для сравнения, в 2015 году объемы кредитования упали более чем в 2,5 раза. Поэтому ни о каком восстановлении и достижении докризисных показателей речи даже не идет. Что касается срочной накопленной задолженности по кредитам, то она составила 415 млрд рублей и это на 9% меньше, чем годом ранее. А вот просроченная задолженность, напротив, растет — на 21% до 18,5 млрд рублей.
Около половины всех корпоративных кредитов (43%) выдано предприятиям обрабатывающего производства. На втором месте находятся оптовая и розничная торовля (20%). Если смотреть на динамику, то рост показали почти все отрасли.
Исключение — строительство, где объемы кредитования упали на 21%, и всё та же торговля, где сокращение составило порядка 9%.
Что касается срочной накопленной задолженности по кредитам, то и здесь с огромным отрывом лидируют обрабатывающие производства — 70% всего корпоративного кредитного портфеля в регионе приходится на них.
Совсем по-другому обстоит ситуация с просроченной задолженностью. Одни отрасли радуют банки своей платежеспособностью и дисциплинированностью. В добыче полезных ископаемых, например, доля просрочки составляет мизерные 0,06%. Другое дело — оптовая и розничная торговля с 21%, а также строительство с 23%. Это самые проблемные с точки зрения просрочки отрасли в Пермском крае. Уже не первый год.