В Перми отремонтируют 57 тротуаров

Posted 22 февраля 2017, 06:41
Published 22 февраля 2017, 06:41
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В 2017 году в Перми отремонтируют 57 пешеходных дорожек. Общая площадь ремонта составит 18 тысяч кв. метров. Список формировался на основе заявок жителей города, с учетом реального состояния тротуаров. Ремонт будет проводится комплексно. При необходимости заменят не только покрытие, но и бортовой камень и прилегающие газоны.
Например, в Дзержинском районе отремонтируют тротуар возле дома по улице Голева, 10. Тажке обновят покрытие пешеходных переходов на проспекте Парковом, 13, улицах Василия Каменского, 3 и Ветлужская, 89. В Индустриальном районе обновят тротуар по улице 9 мая (рядом с больницами) и по ул. Сивкова (рядом со школой №122 и детским садом №23). Кроме этого будет отремонтирован подземный переход возле печатной фабрики «Гознак».В Мотовилихе ремонт ожидает пешеходная дорожку по улице Братьев Вагановых (четная сторона) рядом с детской больницей и поликлиникой. В Кировском районе обустроят подходы к спортивной площадке по улице Маршала Рыбалко, 107 и детскому саду №281 по улице Ласьвинской.
Полным список тротуаров, которые должны отремонтировать в 2017 году, можно посмотреть в таблице.