В Перми отремонтируют 57 тротуаров

Например, в Дзержинском районе отремонтируют тротуар возле дома по улице Голева, 10. Тажке обновят покрытие пешеходных переходов на проспекте Парковом, 13, улицах Василия Каменского, 3 и Ветлужская, 89. В Индустриальном районе обновят тротуар по улице 9 мая (рядом с больницами) и по ул. Сивкова (рядом со школой №122 и детским садом №23). Кроме этого будет отремонтирован подземный переход возле печатной фабрики «Гознак».В Мотовилихе ремонт ожидает пешеходная дорожку по улице Братьев Вагановых (четная сторона) рядом с детской больницей и поликлиникой. В Кировском районе обустроят подходы к спортивной площадке по улице Маршала Рыбалко, 107 и детскому саду №281 по улице Ласьвинской.