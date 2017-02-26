Эксперт об изменениях в сфере ЖКХ: «Эффективность таких решений стремится к нулю»

Posted 26 февраля 2017, 16:27
Published 26 февраля 2017, 16:27
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
На прошлой неделе мы публиковали интервью с Виталием Степановым, кандидатом юридических наук, директором по правовым вопросам юридической компании «Проспект-С». Юрист рассказал о том, какие последствия могут появиться от введения системы ГИС ЖКХ, почему это негативно отразится на собственниках жилья и каким должно быть идеальное ТСЖ. В этом материале мы продолжаем разговор о ЖКХ. В этот раз мы разберем ряд изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 года.
— В конце прошлого года многие СМИ писали о том, что изменится начисление платы за общедомовые нужды (ОДН). Говорили, что теперь управляющие организации будут нести потери, если расход на ОДН превысит норматив, а люди станут платить меньше. Есть ли положительный эффект от этих изменений?
— Раньше общедомовые нужды входили в состав коммунальных услуг. Теперь они включены в плату за услуги по содержанию жилья. Вот и все изменения. Есть, конечно, тонкости с начислением платы, но сути это не меняет. Расходы на ОДН несут собственники помещений в доме. Я не вижу, как эта перестановка отразится на платежах собственников жилья. Для человека ведь главное, сколько он заплатил в итоге, а не как это называется. Это еще один пример зарегулированности отношений, как и в случае с ГИС ЖКХ — есть многочисленные изменения законодательства, осложняющие жизнь условному бухгалтеру, а принципиальных перемен нет. Если спросить прохожих на улице, заметили они какие-то изменения в платежке с 1 января или нет, они вам скажут, что заметили только большой счет за отопление. Все остальное прошло мимо них. Поэтому эффективность таких решений стремится к нулю.
— Простой потребитель не ощутил разницу, а увидел лишь новые слова в платежке, но как нововведение отразилось на тех, кто выставляет эти квитанции?
— Для бухгалтерии появилось много нового. У многих бухгалтеров «волосы на голове зашевелились», когда наступил момент начислять плату за коммунальные услуги за январь. Было много сложностей с тем, как перенастроить бухгалтерские программы, как правильно начислить плату за коммунальные платежи, чтобы Роспотребнадзор или ИГЖН не привлекли к ответственности за ошибку в квитанции товарищество или его председателя.
Полагаю, что люди, занимающиеся управлением многоквартирными домами, уже устали от постоянных изменений, которые в ряде случаев не ведут к улучшению или упрощению процесса начисления платы за коммунальные услуги. В Постановлении Правительства РФ № 354, есть нормы, которые менялись уже несколько раз. Время, чтобы разобраться в редакциях этих норм, нужно даже судьям, чего уж говорить о потребителях.
— Есть ли еще изменения законодательства, которые скорее усложнили, нежели упростили жизнь собственникам и управляющим организациям?
— Одним из ключевых изменений 2017 года стало то, что нежилые помещения вносят коммунальные платежи напрямую ресурсосберегающей организации. В прошлом варианте собственник нежилого помещения оплачивал счета за потребленные услуги товариществу или управляющей компании, а они рассчитывались с ресурсоснабжающей организацией. Что удивительно, изменения вносились 26 декабря, опубликованы были 30 декабря (в последний рабочий день), а вступили в силу с 1 января 2017 г. При этом ТСЖ и ЖСК должны были предоставить всю необходимую информацию о нежилых помещениях в РСО, как я понимаю, до 1 января. Благо, что за нарушение сроков предоставления этой информации не ввели административную ответственность. Это нереально сделать даже за неделю, ведь для начала нужно понять эти изменения, разобраться с тем, что тебе нужно сделать, и уже потом приступить к работе.
— Риски и неудобства для ТСЖ понятны, но что плохого для собственников помещений?
— Для собственников нежилых помещений в этом тоже нет ничего особо хорошего. Раз у них своевременно не были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) о предоставлении коммунальных услуг, значит, есть риски получить штрафные санкции. Надеюсь, что РСО не будут пользоваться такой возможностью. Это может привести к очередной негативной реакции со стороны потребителей на действия власти и ресурсоснабжающих организаций. Большая часть собственников нежилых помещений до сих пор не знает, что теперь они должны оплачивать коммунальные услуги напрямую. Но самое удивительное, что даже не все РСО узнали вовремя об этих изменениях.
Также есть еще один интересный момент, который пока что не отрегулирован до конца. Нередко горячая вода или тепловая энергия готовится внутри дома, то есть бойлерная или газовая котельная является собственностью ТСЖ. С кем в таком случае должен заключать договор собственник нежилого помещения? Точного ответа на этот вопрос в законодательстве, к сожалению, нет.
Вообще, с правомерностью рассматриваемых изменений можно поспорить, ведь в 354-ом постановлении они есть, а в Жилищном кодексе РФ ничего подобного не предусмотрено. Сейчас мы рассматриваем возможность обратиться в Верховный Суд об оспаривании этих решений, поскольку нормы постановления находятся в противоречии с положениями законодательства РФ более высокой юридически силы.
— Уже несколько лет нам обещают, что появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сейчас разработана территориальная схема обращения с отходами, а значит скоро и появится оператор. Как это скажется на сегодняшней ситуации с вывозом ТКО?
— Что касается ситуации с вывозом ТКО в Перми, то я не вижу смысла вносить изменения в этом направлении. Здесь сам рынок в меру цивилизованно урегулировал отношения между потребителями, управляющими организациями и организациями, оказывающими услуги по вывозу мусора. Все просто, не нравится, как работают одни, заключаешь договор с другими.
Кроме того, с появлением регионального оператора сразу возникнет вопрос о тарифах. Все мы знаем, как в Пермском крае «замечательно» работает Региональная служба по тарифам, которую сейчас проверяет комиссия Федеральной антимонопольной службы России. Существует риск того, что плата за вывоз ТКО вырастет, а к утвержденным тарифам будет масса вопросов со стороны потребителей, разрешать которые придется в судебном порядке.
Возможно, ситуация с вывозом отходов улучшится в тех населенных пунктах, где вообще не понятно, что и куда вывозится, и кто отвечает за стихийно возникающие свалки. Конечно, такие проблемы надо решать, но ничего принципиального не мешает заниматься ими в существующем положении.
— Если все изменения больше усложняют, нежели помогают, то каким образом людям добиться получения качественных услуг в сфере ЖКХ ?
— К сожалению, сегодня, чтобы добиться качественного предоставления жилищных услуг, нет другого пути кроме организации ТСЖ или ЖСК. Те изменения, которые принимает Правительство РФ, в любом случае, автоматически не приведут к улучшениям в вашем многоквартирном доме. Если вы готовы взяться за управление своим домом, то положительные изменения, в том числе в части стоимости коммунальных услуг, вы можете почувствовать гораздо раньше.
Новшества, связанные с тем, как посчитать ОДН и выделить в отдельную строку расходы на вывоз мусора, бьют мимо цели снижения платы за коммунальные услуги, если, конечно, такую цель реально кто-то преследует, кроме самих потребителей. Если мы ведем речь о реальном снижении платы, то проблема заключается, прежде всего, в тарифообразовании на услуги теплоснабжения, электроснабжения, поставки горячей и холодной воды. Они составляют около 70% стоимости ЖКУ. Пока не будет обеспечено полное раскрытие информации о тарифах, а представители общественности не будут реально допущены к процессу их формирования, в лучшую сторону вряд ли что-то изменится.