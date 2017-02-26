Эксперт об изменениях в сфере ЖКХ: «Эффективность таких решений стремится к нулю»

— Раньше общедомовые нужды входили в состав коммунальных услуг. Теперь они включены в плату за услуги по содержанию жилья. Вот и все изменения. Есть, конечно, тонкости с начислением платы, но сути это не меняет. Расходы на ОДН несут собственники помещений в доме. Я не вижу, как эта перестановка отразится на платежах собственников жилья. Для человека ведь главное, сколько он заплатил в итоге, а не как это называется. Это еще один пример зарегулированности отношений, как и в случае с ГИС ЖКХ — есть многочисленные изменения законодательства, осложняющие жизнь условному бухгалтеру, а принципиальных перемен нет. Если спросить прохожих на улице, заметили они какие-то изменения в платежке с 1 января или нет, они вам скажут, что заметили только большой счет за отопление. Все остальное прошло мимо них. Поэтому эффективность таких решений стремится к нулю.