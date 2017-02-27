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Posted 27 февраля 2017, 03:01

Published 27 февраля 2017, 03:01

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

«Мы должны быть бесконечно благодарны ему». В Перми прошел митинг в память о Борисе Немцове

«Мы должны быть бесконечно благодарны ему». В Перми прошел митинг в память о Борисе Немцове

27 февраля 2017, 03:01
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Сюжет
Протест
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит два года назад на Большом Москворецком мосту. Вчера, 26 февраля, по всей стране прошли общественные акции в память о нем.

В Екатеринбурге на акцию в память о Борисе Немцове пришли 25 человек, в Воронеже около 100 человек, в Ярославле — 150. В Москве, по официальным данным, на шествие собралось около 5 тыс. человек. По словам главного редактора Эха Москвы Алексея Венедиктова — не менее 15,2 тыс. человек. В Перми, к памятнику жертвам политических репрессий пришли более 150 человек.

Организаторы пермского митинга подавали заявки на проведение мероприятия на двух площадках: в сквере у скульптуры «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа и в «Парке камней» неподалеку от Перми-II. Однако городские власти отказали в проведении мероприятий на этих площадках. Основанием для отказа послужило то, что на этих местах было «запланировано проведение публичного мероприятия, уведомление о котором было подано ранее».

В качестве альтернативы площадке в центре города организаторам предложили сквер Авиаторов в м/р «Краснова». Окончательным местом было выбрано подножие памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище.

Перед проведением акции оказалось, что участок у памятника и лестница ведущая к нему засыпаны снегом. А на самой площадке, где должна была проходить акция, свалена куча песчано-соляной смеси, которой обрабатывают дороги от гололеда. Поэтому организаторам пришлось выйти на импровизированный субботник.

Михаил Касимов, организатор митинга: — Вы наверное все знаете с какими сложностями мы организовывали митинг. Еще вчера у нас были сомнения, что митинг вообще состоится, поскольку здесь была огромная куча химической смеси. Но, слава богу, все кто должны все свое сделали, поэтому начнем. 27 февраля 2015 года в Москве, на «Немцовском мосту» у кремля был убит Борис Немцов. Сегодня все свободные люди поминают Бориса Немцова.

После проведения официальной части участники митинга поднялись по лестнице к памятнику и возложили цветы к фотографиям Бориса Немцова. Митинг прошел тихо, без провокаций и задержаний.

Спустя несколько часов после митинга стало известно, что сотрудники полиции задержали одного из организаторов митинга Валентина Мурзаева. Завтра, 27 февраля, состоится суд по статье «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Речь идет о какой-то публикации Валентина Мурзаева в социальной сети. Сам Валентин таких публикаций не помнит, а люди, которые его знают очень удивляются: «антифашиста будут судить за фашистскую символику».

Фото: Виктор Михалев
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#Спецпроекты#Общество#Протест
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