«Мы должны быть бесконечно благодарны ему». В Перми прошел митинг в память о Борисе Немцове

В Екатеринбурге на акцию в память о Борисе Немцове пришли 25 человек, в Воронеже около 100 человек, в Ярославле — 150. В Москве, по официальным данным, на шествие собралось около 5 тыс. человек. По словам главного редактора Эха Москвы Алексея Венедиктова — не менее 15,2 тыс. человек. В Перми, к памятнику жертвам политических репрессий пришли более 150 человек.