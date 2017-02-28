За регулярную пьяную езду пермяк угодил в колонию строго режима

Первое нарушение водитель совершил в ноябре 2015 года, за что был лишен права управления автомобилем. Второй эпизод произошел спустя полгода: 30 марта 2016 года в 22:30 сотрудниками полка ДПС на улице Карпинского, водитель был снова задержан. В его отношении было возбуждено уголовно дело по ст. 264 прим.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.