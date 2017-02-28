За регулярную пьяную езду пермяк угодил в колонию строго режима

Posted 28 февраля 2017, 11:14
Published 28 февраля 2017, 11:14
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Перми вступил в силу приговор суда, вынесенный мужчине 1988 года рождения за совершение преступлений, предусмотренного ст.264.1 Угловного кодекса РФ (управление лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).
Первое нарушение водитель совершил в ноябре 2015 года, за что был лишен права управления автомобилем. Второй эпизод произошел спустя полгода: 30 марта 2016 года в 22:30 сотрудниками полка ДПС на улице Карпинского, водитель был снова задержан. В его отношении было возбуждено уголовно дело по ст. 264 прим.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
Но и на этот раз мужчина проигнорировал исполнение наказания. 14 июня 2016 года в 02:00 с признаками опьянения он был задержан на проспекте Декабристов, он управлял автомобилем ВАЗ-2107. Еще раз данного водителя инспекторы ДПС задержали 15 июля в 23:30 на улице Леонова при проведении ОПМ «Опасный водитель». Сознавая, что не имеет права управления, водитель, с признаками опьянения, двигался на автомобиле ВАЗ-2109. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Суд квалифицировал действия водителя по эпизодам 30.03.2016 года, 14.06.2016 года, 15.07. 2016 года по ст. 264.1 УК РФ как управление лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей и признал его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, назначив окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.