Мнение пермяка. «Своих детей в департаменте образования могут хоть в тюрьме обучать, но всем ошейник не нужен»

История эта началась еще при бывшей главе департамента Людмиле Гаджиевой. Всем родителям любезно навязывали суперкарты. По ним теперь надо платить годовое обслуживание. Именно эти карты заменили собой предыдущий супер сертификат, который рекламировался 7 лет назад и предназначался для посещения кружков и секций допоброзования. Сегодня уже по новым картам часть муниципальных кружков и секций принимает детей. А вот коммерческие секции, клубы их не принимают. Правда по этим картам кормят в школьных столовых, но если у детей нет этих карт, то накормят и просто за обычные денежные знаки. Еще эти карты как раз предназначались для прохождения в школу через турникет. Я тогда позвонила в департамент образования и спросила: А если у моего ребенка нет такой суперкарты, его в школу не пустят? Мне ответили, что, конечно же, пустят, ведь образование у нас для всех и не пустить в школу не имеют право. Кроме того во всех школах Перми есть видеонаблюдение и вахты, где сидит охрана.