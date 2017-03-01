Мнение пермяка. «Своих детей в департаменте образования могут хоть в тюрьме обучать, но всем ошейник не нужен»

Posted 1 марта 2017, 04:00
Published 1 марта 2017, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Свое мнение о требовании департамента образования администрации Перми Анастасия Мальцева опубликовала на своей странице Facebook. Дорогие, бессмысленные, небезопасные — такими считает школьные входные турникеты общественница.
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— Сегодня мне печально сообщили, что городской департамент образования требует поставить вертушку на входе в школу. Т.е. внедрить систему контроля доступа (СКД) — на входе поставить турникеты, вход/выход по пропускам. При проходе турникета родителям отправляется sms. Стоит это счастье от 100 тысяч рублей и больше, да плюс установка.
Дети будут приходить, отмечаться картой мультипакс, родители получать SMS «дошел до школы». И всем случится счастье.
Чудесно. Я честно спросила: где приказ департамента образования г. Перми на установку этой вот хрени за счет родителей, и вообще на установку турникета?
Конечно, никакого незаконного приказа в письменном виде пермский департамент образования не издал. Ибо вымогать у школ и тем более у родителей деньги на покупку турникета, который будет создавать угрозу в случае эвакуации из школы при пожаре, да и вообще станет причиной заторов, давок, дополнительных сборов на ремонт и абонентское обслуживание, департамент по закону не может. Но он может в лице своего руководства угрожать директору школы разрывом с ними контракта и требовать, чтобы директора сами вымогали с родителей.
История эта началась еще при бывшей главе департамента Людмиле Гаджиевой. Всем родителям любезно навязывали суперкарты. По ним теперь надо платить годовое обслуживание. Именно эти карты заменили собой предыдущий супер сертификат, который рекламировался 7 лет назад и предназначался для посещения кружков и секций допоброзования. Сегодня уже по новым картам часть муниципальных кружков и секций принимает детей. А вот коммерческие секции, клубы их не принимают. Правда по этим картам кормят в школьных столовых, но если у детей нет этих карт, то накормят и просто за обычные денежные знаки. Еще эти карты как раз предназначались для прохождения в школу через турникет. Я тогда позвонила в департамент образования и спросила: А если у моего ребенка нет такой суперкарты, его в школу не пустят? Мне ответили, что, конечно же, пустят, ведь образование у нас для всех и не пустить в школу не имеют право. Кроме того во всех школах Перми есть видеонаблюдение и вахты, где сидит охрана.
Ну и вот вопрос: для чего же департамент образования г. Перми вымогает у школ установку дорогущих турникетов за свой счет (читай за счет родителей)? Причем хорошо осознавая, что это не законно и не нужно.
Новая глава департамента как раз за вымогательство с родителей учеников той школы, где занимала должность директора, уголовным судом была судима. Суд запретил ей занимать муниципальные должности сроком на три года. Три года давно прошло. Да и не она начала этот процесс вымогательства на турникеты и карты.
Я, конечно, надеюсь, что наученная горьким опытом, она остановит эти «добровольные поборы с родителей» на установку никому не нужных турникетов. Но, даже если нет, то лично я добьюсь, чтобы подобная указявка департамента стала письменным распоряжением, а потом обсужу с департаментом в суде это самое распоряжение. Потому как считаю, что никаких турникетов, обысков и стукачеств, поощряемых департаментом, в школах Перми быть не должно.
Своих детей, работники департамента могут хоть в тюрьме обучать, наручники, кандалы, чипы им в ухо, ошейники как собакам надевать, но это не должно и не будет распространяться на всех детей города.
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В последующей беседе с Properm.ru Анастасия Мальцева отметила, что вопрос о безопасности турникетов был задан пожарному надзору. Ведомство однозначно запрещает установку подобных турникетов.