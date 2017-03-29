Конец селенитовой истории Прикамья? Художники предлагают властям спасти и сохранить промысел

В России всего четыре производства изделий из селенита, и все они находятся в Пермском крае. Пригодный для художественной обработки материал встречается только в Пермском крае, все богатство формы и цвета камня есть только у нас. Во Франции, в Мексике он не такой, нет таких декоративных свойств, белесый, с кристаллами, для изготовления изделий непригоден. Мастера по работе с этим капризным и красивым минералом есть только у нас. Признанные на весь мир художники-камнерезы тоже наши.