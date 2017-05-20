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Posted 20 мая 2017, 11:17

Published 20 мая 2017, 11:17

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

В Мотовилихинском районе прошла 74-легкоатлетическая эстафета

В Мотовилихинском районе прошла 74-легкоатлетическая эстафета

20 мая 2017, 11:17
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.

Сегодня, 20 мая, в Мотовилихинском районе города прошла 74-я легкоатлетическая эстафета. Среди участников: школы, сузы и предприятия района. Для проведения мероприятия были перекрыты улицы Бекетова и Евгения Пермяка.

Торжественное открытие эстафеты состоялось в микрорайоне «Вышка-2» на стадионе гимназии №7. В составе команд юноши и девушки, которые поэтапно сменялись на дистанции, общая протяженность которой составила более 3 км.

Участники стартовали со стадиона. На первом этапе спортсменам необходимо было преодолеть 600 м или три круга. Как отмечали многие участники, здесь главное тактика. «Не стоит сразу рваться изо всех сил», — поговариают школьники и студенты.

Фото: Ирина Молокотина

пв

#Спорт
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