В Мотовилихинском районе прошла 74-легкоатлетическая эстафета

Posted 20 мая 2017, 11:17
Published 20 мая 2017, 11:17
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
Сегодня, 20 мая, в Мотовилихинском районе города прошла 74-я легкоатлетическая эстафета. Среди участников: школы, сузы и предприятия района. Для проведения мероприятия были перекрыты улицы Бекетова и Евгения Пермяка.
Торжественное открытие эстафеты состоялось в микрорайоне «Вышка-2» на стадионе гимназии №7. В составе команд юноши и девушки, которые поэтапно сменялись на дистанции, общая протяженность которой составила более 3 км.
Участники стартовали со стадиона. На первом этапе спортсменам необходимо было преодолеть 600 м или три круга. Как отмечали многие участники, здесь главное тактика. «Не стоит сразу рваться изо всех сил», — поговариают школьники и студенты.
пв