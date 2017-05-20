В Прикамье в ДТП разбилась семья, погибла мама 5-летнего ребенка

По предварительной информации, 32-летний водитель «Приоры», выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Газель». В результате аварии пассажирка легковой машины погибла, водитель и ребёнок госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.