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Posted 20 мая 2017, 10:16

Published 20 мая 2017, 10:16

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье в ДТП разбилась семья, погибла мама 5-летнего ребенка

В Прикамье в ДТП разбилась семья, погибла мама 5-летнего ребенка

20 мая 2017, 10:16
Фото: Properm.ru.

На территории Осинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась сегодня, 20 мая, около 09:30, на 79-м километре автодороги Кукуштан – Чайковский.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Приоры», выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Газель». В результате аварии пассажирка легковой машины погибла, водитель и ребёнок госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

#Авто
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