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Posted 22 мая 2017, 05:10

Published 22 мая 2017, 05:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Бывший полицейский украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги

Бывший полицейский украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги

22 мая 2017, 05:10
Фото: Properm.ru.
Он перепродал пачки неустановленному лицу в два раза дешевле, чем они стоят на самом деле.

Бывшего помощник командира полка патрульно-постовой службы УМВД России по Пермскому краю признан виновным в присвоении имущества ведомства. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, мужчина украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги.

Мужчина приказал своим подчиненным вынести с территории полка бумагу для копировальной техники и передать ее неустановленному лицу. Бывший сотрудник МВД получил на банковский счет переводы на сумму 50 тыс. рублей. При этом реальная стоимость похищенного была в два раза больше.

Суд приговорил виновного к штрафу в 150 тыс. рублей.

#Происшествия
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