Бывший полицейский украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги

Мужчина приказал своим подчиненным вынести с территории полка бумагу для копировальной техники и передать ее неустановленному лицу. Бывший сотрудник МВД получил на банковский счет переводы на сумму 50 тыс. рублей. При этом реальная стоимость похищенного была в два раза больше.