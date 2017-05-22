Бывший полицейский украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги

Posted 22 мая 2017, 05:10
Published 22 мая 2017, 05:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Бывшего помощник командира полка патрульно-постовой службы УМВД России по Пермскому краю признан виновным в присвоении имущества ведомства. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, мужчина украл у полка ППС 570 пачек офисной бумаги.
Мужчина приказал своим подчиненным вынести с территории полка бумагу для копировальной техники и передать ее неустановленному лицу. Бывший сотрудник МВД получил на банковский счет переводы на сумму 50 тыс. рублей. При этом реальная стоимость похищенного была в два раза больше.
Суд приговорил виновного к штрафу в 150 тыс. рублей.