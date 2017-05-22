Руководитель организации в Кунгурском районе присвоил себе 408 тыс. рублей

Posted 22 мая 2017, 08:48
Published 22 мая 2017, 08:48
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Житель села Березовка Кунгурского района признан виновным в присвоении и растрате денег, принадлежавших фирме, в которой он работал директором. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина с января по ноябрь 2015 года составлял фиктивные документы в фирме, которая занималась продажей автомобильных шин, дисков и аккумуляторов. По ним он получал товар и деньги, которые использовал в личных целях.
В результате его преступная деятельность нанесла ущерб коммерческой организации более 408 тыс. рублей. Это соответствует присвоению и растрате в крупном размере.
Суд назначил руководителю организации наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей. Кроме того, он возместил ущерб, причиненный фирме,в полном объеме.