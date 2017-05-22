Руководитель организации в Кунгурском районе присвоил себе 408 тыс. рублей

Житель села Березовка Кунгурского района признан виновным в присвоении и растрате денег, принадлежавших фирме, в которой он работал директором. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина с января по ноябрь 2015 года составлял фиктивные документы в фирме, которая занималась продажей автомобильных шин, дисков и аккумуляторов. По ним он получал товар и деньги, которые использовал в личных целях.