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Posted 22 мая 2017, 08:48

Published 22 мая 2017, 08:48

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Руководитель организации в Кунгурском районе присвоил себе 408 тыс. рублей

Руководитель организации в Кунгурском районе присвоил себе 408 тыс. рублей

22 мая 2017, 08:48
Фото: Properm.ru.
Мужчина по поддельным документам получал товар и деньги.

Житель села Березовка Кунгурского района признан виновным в присвоении и растрате денег, принадлежавших фирме, в которой он работал директором. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина с января по ноябрь 2015 года составлял фиктивные документы в фирме, которая занималась продажей автомобильных шин, дисков и аккумуляторов. По ним он получал товар и деньги, которые использовал в личных целях.

В результате его преступная деятельность нанесла ущерб коммерческой организации более 408 тыс. рублей. Это соответствует присвоению и растрате в крупном размере.

Суд назначил руководителю организации наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей. Кроме того, он возместил ущерб, причиненный фирме,в полном объеме.

#Происшествия#Присвоение денежных средств
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