Самый богатый депутат Перми заработал более 90 млн рублей

Обнародованы данные о доходах депутатов Пермской городской думы. Больше всех в 2016 году заработал депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Бесфамильный. Его доход составил 90,2 млн рублей. Кроме денег он задекларировал квартиру, где живет с женой и двумя детьми, а так же Lexus LX 570. Жена депутата ездит на Porsche Cayenne, а ее годовой доход составил 300 тыс. рублей.