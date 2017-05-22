Самый богатый депутат Перми заработал более 90 млн рублей

Posted 22 мая 2017, 10:21
Published 22 мая 2017, 10:21
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Обнародованы данные о доходах депутатов Пермской городской думы. Больше всех в 2016 году заработал депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Бесфамильный. Его доход составил 90,2 млн рублей. Кроме денег он задекларировал квартиру, где живет с женой и двумя детьми, а так же Lexus LX 570. Жена депутата ездит на Porsche Cayenne, а ее годовой доход составил 300 тыс. рублей.
Второе место среди депутатов по заработанному в 2016 году занимает депутат от «Единой России» Алексей Демкин. Он указал в декларации 78 млн рублей, дом, автомобиль Porsche Cayenne и мотоцикл BMW, несколько нежилых помещений. Его супруга заработала шесть млн рублей. Она ездит на BMW Х3 и Porsche Macan Turbo.
Депутат Владимир Плотников, занявший третье место в рейтинге, имеет в собственности 11 земельных участков, недвижимость в России и за границей, автомобили Mersedes-Benz и Rolls-Royce. За 2016 год он заработал 71, 6 млн рублей. Его супруга — владелица двух домов, двух квартир и трех автомобилей: Bentley Continental, Toyota Highlander и Porsche Cayenne.
Меньше всех в прошлом году задекларировал депутат от партии «Единая Россия», заместитель генерального директора ООО «Истинный гурман» Тимофей Чащихин. В его собственности находятся земельный участок, жилой дом и квартира площадью 101,3 кв м. Он задекларировал всего 27,4 тыс. рублей.