За выходные в Прикамье задержали 195 пьяных водителей

С 19 по 21 мая на территории Пермского края произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 35 получили травмы. На территории региона сотрудниками ГИБДД выявили более 7800 нарушений Правил дорожного движения.

195 водителей были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения. 43 из них были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории города Перми, 14 нарушителей в Березниках, 12 – в Соликамске, 9 – в Кунгуре.