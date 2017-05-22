За выходные в Прикамье задержали 195 пьяных водителей

Posted 22 мая 2017, 05:53
Published 22 мая 2017, 05:53
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
С 19 по 21 мая на территории Пермского края произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 35 получили травмы. На территории региона сотрудниками ГИБДД выявили более 7800 нарушений Правил дорожного движения.
195 водителей были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения. 43 из них были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории города Перми, 14 нарушителей в Березниках, 12 – в Соликамске, 9 – в Кунгуре.
Кроме этого на территории всего региона стражи порядка выявили 129 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 223 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля. Кроме этого пренебрегли соблюдением ПДД более 250 пешеходов. Нарушители привлечены к административной ответственности.