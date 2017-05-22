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Posted 22 мая 2017, 08:00

Published 22 мая 2017, 08:00

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Житель Пермского района проведет в колонии девять лет за убийство приятеля

Житель Пермского района проведет в колонии девять лет за убийство приятеля

22 мая 2017, 08:00
Фото: Properm.ru.
Мужчина был недоволен, что к его сожительнице пришел его знакомый.

Суд признал виновным жителя Пермского района, который подозревался в убийстве знакомого. Трагедия произошла в октябре прошлого года.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, 39-летний житель поселка Красный Восход убил своего приятеля, избив его руками и ногами. Виновный вернулся из гостей в квартиру, где проживал с женщиной, и увидел, что к ней пришел его знакомый. Сожительница и приятель распивали спиртные напитки.

Виновный оказался недоволен визитом и избил мужчину, причинив ему тупую сочетанную травму тела. Затем он погрузил приятеля на тележку и отвез в конюшню конно-спортивной школы, где потерпевший скончался.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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