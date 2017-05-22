Житель Пермского района проведет в колонии девять лет за убийство приятеля

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, 39-летний житель поселка Красный Восход убил своего приятеля, избив его руками и ногами. Виновный вернулся из гостей в квартиру, где проживал с женщиной, и увидел, что к ней пришел его знакомый. Сожительница и приятель распивали спиртные напитки.