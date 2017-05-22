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Posted 22 мая 2017, 07:15

Published 22 мая 2017, 07:15

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Жители «Висима» требуют обеспечить транспортную доступность микрорайона

Жители «Висима» требуют обеспечить транспортную доступность микрорайона

22 мая 2017, 07:15
Фото: Properm.ru.
В ноябре 2015 года администрация Перми запретила через суд работу частных извозчиков.

Жители микрорайонов «Висим», «Висим-1» и «Висим-2» создали петицию с требованием организовать транспортное обслуживание многотысячного населения микрорайона.

В ноябре 2015 года администрация Перми запретила деятельность маршруток, которые перевозили жителей микрорайона до пл. Дружбы и м/р «Садовый». Причина этого — слишком большой уклон проезжей части на улице Восстания.

Сейчас в микрорайоне, сообщается в петиции, проживает 17 тыс. жителей. Им приходится идти до ближайшей остановки около километра. Кроме того, часть пути пролегает по лестничному спуску, который не оборудован пандусами.

Жители микрорайонов уже обращались в прокуратуру и она выявила нарушение: расстояние между остановками превышает нормативы.

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#Общество#Автобус#Висим
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