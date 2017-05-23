Дети, дороги и расселение. Глава Перми отчитался о проделанной работе

Posted 23 мая 2017, 10:15
Published 23 мая 2017, 10:15
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Глава города Дмитрий Самойлов отчитался перед Пермской городской думой о проделанной работе. Он назвал три основных направления, по которым велась работа в 2016 году: образование, ремонт дорог и расселение ветхого жилья.
По словам Самойлова, рождаемость в Перми выше средней по краю и по России, потому развитие дошкольных учреждений он назвал одним из приоритетных. В 2016 году охват детей садами составил 82% от общего числа детей в возрасте от полутора до семи лет. Чтобы увеличить этот процент и сократить очереди в дошкольные учреждения, в муниципальную собственность были приобретены два детских сада, еще три начали строиться и реконструироваться. О планах по устранению поборов в дошкольных учреждениях глава города ничего не сообщил.
Среди успехов он обозначил, что впервые за 18 лет была открыта новая школа. Это школа «Мастерград», которая была внесена в реестр типовых проектов, что позволило привлечь средства из федерального бюджета для ее создания. В двух школах №42 и №59 началось строительство новых корпусов. Введены в эксплуатацию более 10 школьных спортивных объектов: бассейн в школе № 84, межшкольные стадионы, спортивные залы и площадки.
Показатель качества образования, по мнению Самойлова, — это единый государственный экзамен. Пермские школьники получают высокие баллы. За пять лет их средний балл вырос по русскому языку на семь баллов, а по математике на девять. В 2016 году средний балл выпускников Перми был выше среднероссийского на шесть баллов по математике и почти на 10 по русскому языку.
Расселение ветхого и аварийного жилья
В прошлом году приобретено более 17 тыс. кв. м. жилплощади для расселения из аварийного жилья. Благодаря этому было переселено 2,3 тыс. человек или 754 семьи. За счет инвесторов были расселены три тыс. кв м жилых помещений. В прошлом году был подписан договор на строительство муниципального дома для переселения. В среднем в год расселяется по 20 тыс. кв. м., но это число требуется увеличить в два раза, и переселять по 40–50 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья в год.
Переселения мало. Необходимо поддерживать здания в нормативном состоянии. Для этого многоквартирным домам необходим капитальный ремонт. Дмитрий Самойлов сообщил, что не удовлетворен проведенной работой в этом направлении. По его мнению, для Перми минимальное число отремонтированных домов в год должно быть не меньше 300, поэтому необходимо в разы увеличивать показатели. Эту задачу он возложил на своего заместителя Сергея Романова.
Дорожная отрасль и общественный транспорт
Прошлый год стал годом дорожного ремонта. Было выделено из бюджетов всех уровней один млрд рублей для приведения в нормативное состояние более миллиона кв. м. уличной дорожной сети. Эта задача была выполнена: 50% дорог находятся в нормативном состоянии. Основными и важнейшими объектами стали улица Макаренко и площадь Восстания. Самойлов поставил задачи на 2017 год: поддерживать уровень текущего ремонта и начать ремонт улиц Героев Хасана, Революции и трамвайных путей на Северной дамбе.
Впервые за несколько лет муниципальная программа транспортного обеспечения получила низкий уровень эффективности исполнения. Это произошло из-за того, что не было завершено полное введение электронного учета пассажиропотока. Его планируется завершить в этом году. На начало апреля валидаторами были оборудованы 50% автобусов города.
Благоустройство
В прошлом году было отремонтировано более 19 тыс. кв. м. тротуаров и пешеходных дорожек. В 2017 году планируется отремонтировать 40 тыс. кв м. Важной работой в сфере благоустройства в прошлом году был ремонт набережной от Кафедрального собора до насосной станции. Этот участок был презентован пермякам и гостям города в сентябре 2016 года.
На ремонт набережной от Кафедрального собора до территории «Порт Пермь» администрация готова потратить 151,4 млн рублей. Подрядчик, который займется этими работами станет известен 29 мая.
Также в 2017 году будет продолжена работа по благоустройству общественных территорий. Планируется реконструкция сквера по улице Розалии Землячки, строительство сквера Гашкова, проектирование парка Балатово. Еще обещают отремонтировать площади у центрального рынка и речного вокзала.
Общий доход города в 2016 году составил 24 млрд рублей, что больше на 9,3%, чем в 2015 году больше. Расходы составили 23 млрд рублей. Это на 5,6% больше предыдущего периода. Самой большой статьей расходов стала сфера образования. Из федерального бюджета привлечено 1,7 млрд рублей, при этом в 2015 году эта сумма составил один млрд рублей.
После доклада Самойлов ответил на вопросы депутатов. Надежду Агишеву интересовало, будет ли решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона Висим.
В ноябре 2015 года администрация Перми оставила жителей микрорайонов «Висим», «Висим-1» и «Висим-2» без автобуса. Причиной для этого стало превышение предельно допустимых значений уклона проезжей части на улице Восстания.
Самойлов ответил, что есть два варианта решения проблемы: потратить 600 млн рублей на участок дороги длиной около 800 метров или запланировать на несколько десятилетий вперед проектирование дороги. Стоимость этого проекта четыре млрд рублей, а длина — восемь км. Глава города уточнил, что приоритетнее второй вариант, который «развязывает полностью всю Мотовилиху […] Это нормальное решение, а то, что касается Висима — это локальное».
Владимир Манин спросил о выделении земли в безвозмездное пользование многодетным семьям. По словам мэра, этой категории семей становится все больше, но у города нет столько земли, чтобы обеспечить всех многодетных. Участкам требуется обеспечение инфраструктурой. Для этого на один участок требуется потратить от одного до двух млн рублей. Самойлов предложил поискать другое взаимодействие с многодетными семьями. Например, выделение жилищных сертификатов или финансирование семей.