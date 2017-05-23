Дети, дороги и расселение. Глава Перми отчитался о проделанной работе

В прошлом году приобретено более 17 тыс. кв. м. жилплощади для расселения из аварийного жилья. Благодаря этому было переселено 2,3 тыс. человек или 754 семьи. За счет инвесторов были расселены три тыс. кв м жилых помещений. В прошлом году был подписан договор на строительство муниципального дома для переселения. В среднем в год расселяется по 20 тыс. кв. м., но это число требуется увеличить в два раза, и переселять по 40–50 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья в год.