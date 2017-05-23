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Posted 23 мая 2017, 05:08

Published 23 мая 2017, 05:08

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Чайковском при неустановленных обстоятельствах погиб 6-месячный ребенок

В Чайковском при неустановленных обстоятельствах погиб 6-месячный ребенок

23 мая 2017, 05:08
Фото: Properm.ru.

В Чайковском проводится доследственная проверка по факту смерти полугодовалого ребенка в городе Чайковском Пермского края.

Предварительно установлено, что смерть ребенка наступила 21 мая 2017 года в одной из квартир города.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка. Опрошены родители скончавшегося ребенка, изучается медицинская документация о состоянии его здоровья. Проводятся иные проверочные мероприятия, по результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

#Происшествия#Смерть ребенка
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