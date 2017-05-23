В Чайковском при неустановленных обстоятельствах погиб 6-месячный ребенок

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка. Опрошены родители скончавшегося ребенка, изучается медицинская документация о состоянии его здоровья. Проводятся иные проверочные мероприятия, по результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.