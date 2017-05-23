За январь-апрель 2017 года в Пермском крае построили на треть меньше квартир

За первые четыре месяца года в Пермском крае возведено 135 тыс кв. м жилья в многоквартирных домах. По сообщению Пермьстата, это чуть более двух тыс. квартир. За аналогичный период прошлого года было сдано на треть больше. В среднем один кв. метр в доме квартирного типа стоит 40,2 тыс рублей. В средней стоимости не учитываются жилые дома, построенные населением.