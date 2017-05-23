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Posted 23 мая 2017, 12:06

Published 23 мая 2017, 12:06

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

За январь-апрель 2017 года в Пермском крае построили на треть меньше квартир

За январь-апрель 2017 года в Пермском крае построили на треть меньше квартир

23 мая 2017, 12:06
Фото: Properm.ru.
Индивидуальное жилищное строительство в регионе осталось на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года.

За первые четыре месяца года в Пермском крае возведено 135 тыс кв. м жилья в многоквартирных домах. По сообщению Пермьстата, это чуть более двух тыс. квартир. За аналогичный период прошлого года было сдано на треть больше. В среднем один кв. метр в доме квартирного типа стоит 40,2 тыс рублей. В средней стоимости не учитываются жилые дома, построенные населением.

Индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств возвели чуть более 70 тыс. кв. метров жилья. Примерно столько же было сдано в эксплуатацию в прошлом году за январь-апрель.

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#Недвижимость#Новостройка
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