Жителя Березников арестовали на четыре дня за публикацию видео в соцсетях

Видео, которое он выложил на своей странице, уже более пяти лет находится в списке экстремистских материалов.

В Пермском крае арестован житель Березников за распространение экстремистских материалов в социальных сетях. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в отношении мужчины возбуждено административное дело. Видео, которое он разместил на свой странице «ВКонтакте», признано экстремистским в 2012 году Такое решение вынес суд в городе Воронеже. Прокуратура возбудила административное дело, мужчина арестован на четыре дня по решению Березниковского городского суда.