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Posted 23 мая 2017, 04:14

Published 23 мая 2017, 04:14

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Жителя Березников арестовали на четыре дня за публикацию видео в соцсетях

Жителя Березников арестовали на четыре дня за публикацию видео в соцсетях

23 мая 2017, 04:14
Фото: Properm.ru.
Видео, которое он выложил на своей странице, уже более пяти лет находится в списке экстремистских материалов.

В Пермском крае арестован житель Березников за распространение экстремистских материалов в социальных сетях. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в отношении мужчины возбуждено административное дело.

Видео, которое он разместил на свой странице «ВКонтакте», признано экстремистским в 2012 году Такое решение вынес суд в городе Воронеже.

Прокуратура возбудила административное дело, мужчина арестован на четыре дня по решению Березниковского городского суда.

#Общество
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