Жителя Березников арестовали на четыре дня за публикацию видео в соцсетях

Posted 23 мая 2017, 04:14
Published 23 мая 2017, 04:14
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае арестован житель Березников за распространение экстремистских материалов в социальных сетях. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в отношении мужчины возбуждено административное дело.
Видео, которое он разместил на свой странице «ВКонтакте», признано экстремистским в 2012 году Такое решение вынес суд в городе Воронеже.
Прокуратура возбудила административное дело, мужчина арестован на четыре дня по решению Березниковского городского суда.