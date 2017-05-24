Госдума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти»

Posted 24 мая 2017, 10:41
Published 24 мая 2017, 10:41
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Депутаты Государственной думы поддержали во втором чтении ужесточение наказания за склонение несовершеннолетних к суициду и создание «групп смерти». Как пишут «Известия», уголовный кодекс планируется дополнить двумя статьями «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».
Парламентарии предлагают лишать свободы на два года за склонение к суициду, на три — за содействие в нем. Если эти действия совершались в отношении детей, беременных или при помощи интернета, то преступник может быть лишен свободы до четырех лет.
Действующая статья УК РФ «Доведение до самоубийства» будет переведена из категории средней тяжести в категорию тяжких. Она применяется в тех случаях, когда суицид совершен из-за угроз, унижения и жестокого обращения с человеком. Виновный по этой статье будет лишен свободы до восьми лет.