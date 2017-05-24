Средняя зарплата в Пермском крае составляет 30,4 тыс. рублей

Самые большие зарплаты в марте получали работники сферы добычи полезных ископаемых. Их зарплата больше средней по краю на 74% и составляет 55,5 тыс. рублей. Ближе всех к средней региону в марте была заработная плата у занятых в транспортировке и хранении — 31,7 тыс. рублей. Меньше всех получают занятые в сфере операций с недвижимым имуществом. В месяц они получают 21,2 тыс. рублей.