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Posted 24 мая 2017, 07:10

Published 24 мая 2017, 07:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми состоится пикет «За доступное образование»

В Перми состоится пикет «За доступное образование»

24 мая 2017, 07:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Родители хотят привлечь внимание властей к проблемам дошкольного и школьного образования.

31 мая у памятника «Героям фронта и тыла» состоится родительский пикет «За доступное образование». Мероприятие согласовано с администрацией города Перми.

Пикитирующие хотят донести до власти несколько проблем, которые затрагивают родителей. Среди главных: острая нехватка мест в детских садах, предоставление мест в садах с большой удаленностью от дома, навязывание 4-часовой услуги дошкольного образования, незаконные сборы денежных средств и иных материальных взносов в школах и садиках, и другие.

Время проведения 17:00 –18:45.

#Общество#Протест#Пикет#Детские сады
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