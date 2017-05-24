В Перми состоится пикет «За доступное образование»

Posted 24 мая 2017, 07:10
Published 24 мая 2017, 07:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
31 мая у памятника «Героям фронта и тыла» состоится родительский пикет «За доступное образование». Мероприятие согласовано с администрацией города Перми.
Пикитирующие хотят донести до власти несколько проблем, которые затрагивают родителей. Среди главных: острая нехватка мест в детских садах, предоставление мест в садах с большой удаленностью от дома, навязывание 4-часовой услуги дошкольного образования, незаконные сборы денежных средств и иных материальных взносов в школах и садиках, и другие.
Время проведения 17:00 –18:45.