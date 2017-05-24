Житель Горнозаводска осужден за кражу из поликлиники

Posted 24 мая 2017, 06:31
Published 24 мая 2017, 06:31
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае осужден за кражу житель Горнозаводска. По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 43-летний мужчина пробрался в поликлинику в поселке Пашия, взломав дверь монтировкой.
Злоумышленник нашел сейф и подобрал к нему код. Добычей ранее судимого грабителя стали 15 тыс. рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы. Он проведет это время в колонии строгого режима.