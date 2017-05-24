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Posted 24 мая 2017, 06:31

Published 24 мая 2017, 06:31

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Житель Горнозаводска осужден за кражу из поликлиники

Житель Горнозаводска осужден за кражу из поликлиники

24 мая 2017, 06:31
Фото: Properm.ru.

В Пермском крае осужден за кражу житель Горнозаводска. По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 43-летний мужчина пробрался в поликлинику в поселке Пашия, взломав дверь монтировкой.

Злоумышленник нашел сейф и подобрал к нему код. Добычей ранее судимого грабителя стали 15 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы. Он проведет это время в колонии строгого режима.

#Происшествия
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