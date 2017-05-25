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Posted 25 мая 2017, 08:42

Published 25 мая 2017, 08:42

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

«Клюква» запустила новый кредитный продукт – рефинансирование

«Клюква» запустила новый кредитный продукт – рефинансирование

25 мая 2017, 08:42
Фото: Properm.ru.

Розничный бренд банка «Урал ФД» запустил продукт «рефинансирование». Теперь клиенты получили возможность погашать кредиты сторонних банков с помощью «Клюквы» на более выгодных условиях.

Новый продукт позволит снизить кредитную нагрузку, объединив до 5-ти кредитов в один и выплачивая его по ставке от 11,5% годовых.

Безусловным преимуществом рефинансирования от «Клюквы» также является возможность выбрать удобную для клиента схему погашения: равными или убывающими платежами, которые помогут сэкономить на выплате процентов. Рефинансировать можно сумму до 5 млн рублей сроком до 20 лет.

Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

«Рынок кредитования за последние полгода изменился. Весной банки снижали ставки, а значит, клиенты, взявшие кредиты ранее, сейчас выплачивают их под значительно более высокий процент. Наш новый продукт «рефинансирование» поможет таким заемщикам сбалансировать кредитную нагрузку и существенно облегчить и ускорить выплату кредитов. За текущий месяц в банк уже поступило более 300 заявок на рефинансирование», — отмечает начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД» Ольга Белебезьева.

Узнать подробнее о новом кредитном продукте, рассчитать свою примерную выгоду, а также оформить заявку на рефинансирование можно на сайте банка или в ближайшем офисе «Клюквы».

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