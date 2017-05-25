«Клюква» запустила новый кредитный продукт – рефинансирование

«Рынок кредитования за последние полгода изменился. Весной банки снижали ставки, а значит, клиенты, взявшие кредиты ранее, сейчас выплачивают их под значительно более высокий процент. Наш новый продукт «рефинансирование» поможет таким заемщикам сбалансировать кредитную нагрузку и существенно облегчить и ускорить выплату кредитов. За текущий месяц в банк уже поступило более 300 заявок на рефинансирование», — отмечает начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД» Ольга Белебезьева.