Количество уволенных работников в Пермском крае сократилось на 2,2 тысячи

Тех, кто ушел в отпуск без сохранения зарплаты стало меньше на 9,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Почти в 1,5 раза стало больше работников, находящихся в простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, а так же по вине работодателя.