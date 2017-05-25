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Posted 25 мая 2017, 09:23

Published 25 мая 2017, 09:23

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Количество уволенных работников в Пермском крае сократилось на 2,2 тысячи

Количество уволенных работников в Пермском крае сократилось на 2,2 тысячи

25 мая 2017, 09:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермьстат
Незначительно уменьшилось и число принятых на работу.

За первые три месяца 2017 года в Пермском крае по собственному желанию уволились 23,1 тыс. человек, что составляет 64% от общего числа уволенных. При этом количество уволенных за первые месяцы 2017 года стало на 2,2 тыс. меньше, чем в прошлом квартале.

По сравнению с четвертым кварталом 2016 года менее, чем на один процент уменьшилось количество принятых на работу. Это число составило 36,1 тыс. человек. На вновь введенные рабочие места принято 5,2% от общего числа.

Увеличилось число работников, которые трудятся в режиме неполного рабочего времени. По информации Пермьстата, их 22,8 тыс. человек, что на 51,9% больше, чем в четвертом квартале 2016 года. При этом 82,4% перешли на такой график по соглашению с работодателем.

Тех, кто ушел в отпуск без сохранения зарплаты стало меньше на 9,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Почти в 1,5 раза стало больше работников, находящихся в простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, а так же по вине работодателя.

#Работа#Общество#Пермьстат#Увольнение
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