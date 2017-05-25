Летом в Перми пройдет «мультижанровый» фестиваль «Пермский период. Новое время»

Posted 25 мая 2017, 09:05
Published 25 мая 2017, 09:05
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Вчера, 25 мая, на заседании краевого правительства врио губернатора Пермского края Максим Решетников и вице-премьер Ирина Ивенских презентовали проект нового летнего «мультижанрового» фестиваля, который будет проходить в Прикамье с июня по сентябрь.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», фестиваль получил название «Пермский период. Новое время» и продлится все лето не только в Перми, но и в других муниципалитетах края. Общий объем финансирования не сообщается.
В отличие от «Белых ночей», он предусматривает проведение не только культурных, но и спортивных мероприятий, творческих событий, детских и взрослых образовательных площадок, праздников национальной тематики. Мероприятия пройдут в Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чердыни. Ожидается, что в них примут участие свыше 1 млн человек. Откроетcя фестиваль 1 июня на площадке перед Театром-Театром праздничной программой, посвященной Дню защиты детей.
В январе 2017 года Галина Кокоулина сообщила о закрытии фестиваля «Пермский калейдоскоп», который стал «бюджетной» версией «Белых ночей».