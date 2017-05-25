Летом в Перми пройдет «мультижанровый» фестиваль «Пермский период. Новое время»

В отличие от «Белых ночей», он предусматривает проведение не только культурных, но и спортивных мероприятий, творческих событий, детских и взрослых образовательных площадок, праздников национальной тематики. Мероприятия пройдут в Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чердыни. Ожидается, что в них примут участие свыше 1 млн человек. Откроетcя фестиваль 1 июня на площадке перед Театром-Театром праздничной программой, посвященной Дню защиты детей.