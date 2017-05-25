Подрядчик выплатит пермячке 853 тыс. рублей за некачественный ремонт

Posted 25 мая 2017, 05:58
Published 25 мая 2017, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
ООО «Симфония» выплатит жительнице города Перми более 853 тыс. рублей за некачественный ремонт в квартире. По информации пресс-службы Пермского краевого суда,
Подрядчик должен был провести отделку и ремонт в квартире, сделал это с нарушением сроков и с различными недостатками. Женщина направила в компанию претензию с требованием расторгнуть договор и возместить причиненные убытки. Ответа из ООО «Симфония» не последовало, тогда она привлекла независимую экспертную оценку и обратилась в суд.
Экспертиза подтвердила, что в работе имеются существенные недостатки и были отклонения от утвержденного графика. Суд встал на сторону истца и потребовал от подрядчика возместить в пользу потребителя стоимость убытков, штраф, компенсацию морального вреда и деньги, затраченные на проведение экспертизы.