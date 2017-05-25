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Posted 25 мая 2017, 05:58

Published 25 мая 2017, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Подрядчик выплатит пермячке 853 тыс. рублей за некачественный ремонт

Подрядчик выплатит пермячке 853 тыс. рублей за некачественный ремонт

25 мая 2017, 05:58
Фото: Properm.ru.
Компания не только провела ремонтные работы с недостатками, но и сорвала сроки.

ООО «Симфония» выплатит жительнице города Перми более 853 тыс. рублей за некачественный ремонт в квартире. По информации пресс-службы Пермского краевого суда,

Подрядчик должен был провести отделку и ремонт в квартире, сделал это с нарушением сроков и с различными недостатками. Женщина направила в компанию претензию с требованием расторгнуть договор и возместить причиненные убытки. Ответа из ООО «Симфония» не последовало, тогда она привлекла независимую экспертную оценку и обратилась в суд.

Экспертиза подтвердила, что в работе имеются существенные недостатки и были отклонения от утвержденного графика. Суд встал на сторону истца и потребовал от подрядчика возместить в пользу потребителя стоимость убытков, штраф, компенсацию морального вреда и деньги, затраченные на проведение экспертизы.

#Общество#Ремонт#Ремонт квартир#Моральная компенсация
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