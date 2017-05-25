Подрядчик выплатит пермячке 853 тыс. рублей за некачественный ремонт

Подрядчик должен был провести отделку и ремонт в квартире, сделал это с нарушением сроков и с различными недостатками. Женщина направила в компанию претензию с требованием расторгнуть договор и возместить причиненные убытки. Ответа из ООО «Симфония» не последовало, тогда она привлекла независимую экспертную оценку и обратилась в суд.