Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан

На круглом столе «Поколение Z: какие риски ожидают его на современном финансовом рынке» Сбербанк представил результаты самого крупного в своей истории качественного исследования молодёжи. Оно помогает понимать потребителей здесь и сейчас, предлагая им актуальные услуги и коммуникацию. В числе выводов исследования: родители — лучшие друзья, успех и карьера — больше не главное, молодёжь — за традиционные семейные ценности.