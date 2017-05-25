В Перми началась вторая волна паводков

Posted 25 мая 2017, 10:56
Published 25 мая 2017, 10:56
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
На Камской ГЭС начался пик второй волны половодья. По информации пресс-службы компании, увеличение притока связано с обильными дождями, которые прошли 19 и 20 мая. От того, что идет вторая волна половодья, началось подтопление арт-объекта «Счастье не за горами», который находится на набережной.
Отмечается, что наполнение Камского водохранилища не достигло максимума и еще продолжается. По прогнозам, начиная с сегодняшнего дня, 25 мая, приток воды пойдет на спад. При этом холостой сброс воды будет проводиться как минимум до конца мая.