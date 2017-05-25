В Перми началась вторая волна паводков

На Камской ГЭС начался пик второй волны половодья. По информации пресс-службы компании, увеличение притока связано с обильными дождями, которые прошли 19 и 20 мая. От того, что идет вторая волна половодья, началось подтопление арт-объекта «Счастье не за горами», который находится на набережной.