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Posted 25 мая 2017, 04:33

Published 25 мая 2017, 04:33

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Прикамье жертва фальшивомонетчиков отправился в колонию

В Прикамье жертва фальшивомонетчиков отправился в колонию

25 мая 2017, 04:33
Фото: Properm.ru.
Молодой человек получил несколько поддельных купюр, продав телефон.

В Пермском крае осужден молодой человек, который расплачивался в магазинах поддельными денежными купюрами. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 21-летний житель Чусового получил фальшивые деньги, продав телефон.

Молодой человек не сразу заметил, что тысячные купюры — фальшивки, но после обнаружения подделки намеренно расплачивался ими в магазинах. Сотрудники банка, куда поступили денежные средства, обнаружили подделку. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Суд приговорил молодого человека к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Виновный выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.

#Происшествия
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