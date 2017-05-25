В Прикамье жертва фальшивомонетчиков отправился в колонию

Posted 25 мая 2017, 04:33
Published 25 мая 2017, 04:33
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Пермском крае осужден молодой человек, который расплачивался в магазинах поддельными денежными купюрами. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 21-летний житель Чусового получил фальшивые деньги, продав телефон.
Молодой человек не сразу заметил, что тысячные купюры — фальшивки, но после обнаружения подделки намеренно расплачивался ими в магазинах. Сотрудники банка, куда поступили денежные средства, обнаружили подделку. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Суд приговорил молодого человека к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Виновный выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.