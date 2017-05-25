В Прикамье жертва фальшивомонетчиков отправился в колонию

Молодой человек не сразу заметил, что тысячные купюры — фальшивки, но после обнаружения подделки намеренно расплачивался ими в магазинах. Сотрудники банка, куда поступили денежные средства, обнаружили подделку. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.