Задержан подозреваемый в обрушении на детей металлической конструкции у ДК им. Солдатова

В ходе расследования уголовного дела допрошен и задержан подозреваемый — 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, не отвечающие требованиям безопасности. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц — организаторов мероприятия и контролирующих органов.