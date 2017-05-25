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Posted 25 мая 2017, 04:42

Published 25 мая 2017, 04:42

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Задержан подозреваемый в обрушении на детей металлической конструкции у ДК им. Солдатова

Задержан подозреваемый в обрушении на детей металлической конструкции у ДК им. Солдатова

25 мая 2017, 04:42
Фото: Properm.ru.

Вчера, 24 мая, у ДК имени Солдатова во время репетиции к празднику Славянской письменности упала металлическая конструкция, установленная возле здания дворца культуры. В результате с травмами различной степени тяжести в больницы были госпитализированы семь детей и один взрослый. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

В ходе расследования уголовного дела допрошен и задержан подозреваемый — 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, не отвечающие требованиям безопасности. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц — организаторов мероприятия и контролирующих органов.

Следователи осмотрели место происшествия с участием специалистов, помещения организации-подрядчика, назначены судебно-медицинские и судебно-техническая экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, потерпевших с участием их законных представителей. Изъята документация, касающаяся организации мероприятия, которое проводилось КГУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» по заказу министерства культуры Пермского края. Изъята и осматривается видеозапись камер наружного наблюдения, зафиксировавшая не только падение конструкции, но и процесс её сборки.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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