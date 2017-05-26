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Posted 26 мая 2017, 10:22

Published 26 мая 2017, 10:22

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Директора «Центра по реализации проектов в сфере культуры» уволят

Директора «Центра по реализации проектов в сфере культуры» уволят

26 мая 2017, 10:22
Фото: Properm.ru.

Директор КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Ольга Кузьмина будет уволена. Министерство культуры Пермского края расторгнет с ней контракт. Об этом со ссылкой на источник в краевых властях сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

24 мая у ДК им.Солдатова во время репетиции фестиваля хоров к празднику Славянской письменности на зрителей от порыва ветра упала огромная металлическая конструкция. В результате пострадали 10 человек. Госпитализированы восемь детей и один взрослый.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкции, позже был задержан подозреваемый — индивидуальный предприниматель Арсений Юдин. Организатором фестиваля хоров был КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

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#Общество#Обрушение
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