Главврачом пермской МСЧ №1 станет Кирилл Прохоров

Posted 26 мая 2017, 08:10
Published 26 мая 2017, 08:10
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Как стало известно «КоммерсантЪ-Прикамье», со 2-го июня новым главным врачем ГБУЗПК «Клиническая медико-санитарная часть № 1» станет Кирилл Прохоров, ныне работающий замом главного врача МСЧ № 11. Алексей Грачев, возглавлявший медучреждение последние 20 лет, уходит на пенсию.
Ранее «Ъ» сообщал, что пост главного врача ГБУЗПК «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля» покинет Владимир Грязнов, также руководящий учреждением длительный период. Новым главным врачем больницы станет Валерий Блинов, бывший главврач краевой клинической больницы.