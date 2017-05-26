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Posted 26 мая 2017, 08:10

Published 26 мая 2017, 08:10

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Главврачом пермской МСЧ №1 станет Кирилл Прохоров

Главврачом пермской МСЧ №1 станет Кирилл Прохоров

26 мая 2017, 08:10
Фото: Properm.ru.
Алексей Грачев уходит на пенсию.

Как стало известно «КоммерсантЪ-Прикамье», со 2-го июня новым главным врачем ГБУЗПК «Клиническая медико-санитарная часть № 1» станет Кирилл Прохоров, ныне работающий замом главного врача МСЧ № 11. Алексей Грачев, возглавлявший медучреждение последние 20 лет, уходит на пенсию.

Ранее «Ъ» сообщал, что пост главного врача ГБУЗПК «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля» покинет Владимир Грязнов, также руководящий учреждением длительный период. Новым главным врачем больницы станет Валерий Блинов, бывший главврач краевой клинической больницы.

#Общество
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