Главврачом пермской МСЧ №1 станет Кирилл Прохоров

Как стало известно «КоммерсантЪ-Прикамье», со 2-го июня новым главным врачем ГБУЗПК «Клиническая медико-санитарная часть № 1» станет Кирилл Прохоров, ныне работающий замом главного врача МСЧ № 11. Алексей Грачев, возглавлявший медучреждение последние 20 лет, уходит на пенсию.